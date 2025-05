Morto il pedone investito da un giovane a bordo di uno scooter

18/05/2025 13:00:00

È deceduto Salvatore Aliotta, 72 anni, travolto nei giorni scorsi da un’auto in via Buonriposo, nella zona di via Oreto a Palermo. L’uomo, molto conosciuto in città per la sua attività storica di vendita di frattaglie, è spirato nel reparto di Neuro Rianimazione dell’ospedale Civico, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo l’incidente.

A investirlo sarebbe stato un ragazzo di 17 anni, ora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la sua posizione legale si complica: con la morte del pedone, il giovane rischia un'accusa di omicidio stradale. Sul caso indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale. Il minorenne è stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici.

Intanto, nella stessa notte, un episodio distinto ha coinvolto il fratello maggiore del ragazzo, un giovane di 21 anni, arrestato dai carabinieri per aver aggredito un medico del pronto soccorso dell’ospedale Civico, colpendolo al volto con un pugno. L’uomo è accusato di lesioni gravissime e interruzione di pubblico servizio.

Un fine settimana tragico e carico di tensione per la città, tra dolore, indagini e responsabilità ancora tutte da chiarire.