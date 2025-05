Il cane preso a calci a Trapani. Lo psicologo risponde

18/05/2025 11:23:00

Un episodio crudele si è consumato a Trapani nei giorni scorsi. Un globetter, ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha massacrato a calci il proprio cane che si è accasciato sottomesso.

L’uomo è stato individuato e fermato all’esterno di un supermercato grazie all’intervento della Polizia di Stato di Trapani, che ha inviato due volanti sul posto. A supporto sono intervenuti anche i veterinari dell’Asp di Trapani, per accertare le condizioni del cane e prestargli le prime cure.

A denunciare pubblicamente l’episodio è stata l’associazione animalista "Un’anima mille zampe Italia", che ha annunciato la presentazione di una formale denuncia nei confronti dell’aggressore.

Un ennesimo caso di maltrattamento e violenza nei confronti di un essere indifeso, la vittima è un animale, ma non è un caso da sottovalutare. Va punito dalla legge in maniera esemplare e alla cui punizione deve seguire un programma terapeutico di riabilitazione, ecco perché:

"La violenza sugli animali è un tema che non può essere considerato di serie B, lo dico da molto tempo, perché è indice di pericolosità del maltrattante anche nei confronti degli esseri umani. È noto infatti che chi usa violenza, la sfoga su esseri indifesi e meno forti rispetto a sé, ma non possiamo garantire che il comportamento violento ricadrà solamente su un quattrozampe, che già non è contemplabile in un' idea di sanità mentale. Potrebbe reiterarsi poi nei confronti di un bambino, di un anziano, di un diversamente abile, in un momenti di forte compulsione e disregolazione nel controllo degli impulsi o addirittura per il desiderio sadico di alzare l'asticella in un passaggio per step in una formazione di personalità violenta in escalation. Il soggetto che necessita di sfogare in questo modo la propria frustrazione è chiaro che possiede un vulcano rabbioso represso pronto ad esplodere in qualsiasi momento ed è proprio per questo motivo che scelgono animali, non da amare ma da violentare. L'animale è comodo per questa tipologia patologica, perché non può denunciare, non può rivelare, non può fuggire, non può chiedere aiuto, quindi rimane costretto nella tortura. Tendenzialmente questo tipo di comportamenti possono rivelare una personalità di tipo borderline, narcisistica, sadica, antisociale, psicotica, psicopatica, che possibilmente fa abuso di sostanza, motivo per cui necessita delle giuste attenzioni e cure. Le persone che maltrattano gli animali sono soggetti che hanno bisogno di esercitare il loro potere sull'altro sottomettendelo, persone fragili e spesso vittime di abusi passati, che non vanno giustificate con atteggiamento superficiale, ma che vanno curate in un sistema di prevenzione e cura volti ad una creazione di una società anti-violenta"

Dott.ssa Anna Maria Tranchida