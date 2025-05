Forza Italia, Tajani dà piena fiducia a Schifani: "E' lui il nostro candidato"

18/05/2025 06:00:00

Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, è arrivato a Noto e da quel palco ha riconfermato piena fiducia nell’operato del presidente Renato Schifani. Lo ha ripetuto alla platea, formata da forzisti e dai deputati regionali: “E’ Renato Schifani il nostro candidato, sarà lui il prossimo presidente della Sicilia”. Tajani taglia corto pure su eventuali polemiche sollevate dagli alleati di governo: “I risultati della giunta Schifani sono molto positivi in tutti i settori. Continuerà a lavorare per il bene della gente di Sicilia”.

Occhio attento alla crescita del partito e campagna acquisti aperta: “Stiamo chiamando a raccolta in tutta Italia coloro che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo”. I forzisti, ha sottolineato, sono diversi dagli alleati, Lega e Fratelli d’Italia, ma c’è rispetto e lealtà reciproca: "Questa diversità rafforza la coalizione di centrodestra”.

Lombardo critico chiede rimpasto di giunta

Qualche ora prima dell’arrivo di Tajani in Sicilia l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo, è apparso critico nei confronti della giunta e del Presidente. Ha evidenziato falle in sanità, una ASP, quella di Palermo, senza guida da mesi, da quando Daniela Faraoni ha lasciato il posto per assumere il ruolo di assessora. E poi ancora gli scandali, da quello di Trapani a quello del Civico di Palermo, le lunghe liste di attesa e la carenza perdurante di medici, tutte situazioni che in tre anni e mezzo non si sono risolte.

E poi c’è la questione delle riforme annunciate e ad oggi mancate. Insomma è un atto di accusa quello di Lombardo che chiede maggiore presenza in giunta, al momento occupano una sola postazione all’Energia. Si dice pronto in ogni caso a sposare la ricandidatura di Schifani.

Il leader dell’MPA e fondatore di Grande Sicilia chiede un pit stop e magari un cambio gomme.



Manovra bis in ARS

Alla prova del nove sono chiamati i deputati di maggioranza, dopo l’esitazione in commissione Bilancio della manovrina adesso dovrà essere votata in Assemblea. Ci potrebbe essere spazio per le piccole richieste dei deputati purché, ha detto Schifani, siano volte a “Favorire la crescita economica, l’incremento dei livelli occupazionali e una visione strategica di lungo periodo”. Si tratta in ogni caso di una spazio che non prevede alcun piccolo intervento di ricaduta territoriali, insomma quelle tipiche mance con cui i deputati fanno la loro campagna elettorale perenne.

Il tesoretto

Pare che ci siano 25 milioni di euro, che arrivano dalla mancata attuazione della legge che favoriva le assunzioni nelle imprese. Una somma destinata dunque alle richieste delle forze politiche di maggioranza.

Vertice lunedì a Palazzo d’Orleans, il presidente Schifani incontrerà i segretari di partito per non avere intoppi durante l’esame della manovra in ARS, che vale 50milioni di euro.