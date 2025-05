Un grande Marsala Volley batte in trasferta Cesena nel primo match dei Play Off promozione

18/05/2025 09:30:00

Una strepitosa EnoDoro Marsala Volley gioca una grande partita in trasferta a Cesena e si aggiudica per 0-3, grazie ai parziali 21/25 – 16/25 - 24/26, la prima sfida della Poule Promozione del Campionato serie B1 di Volley femminile. Un primo appuntamento molto atteso per le ragazze di Coach Lino Giangrossi che, dopo una settimana di intensi allenamenti, non vedevano l’ora di confrontarsi con le romagnole di Coach Cristiano Lucchi che inserirà nella sfida capitan Benazzi soltanto nel terzo parziale. Interessante anche il confronto tra le due Opposto che ha visto prevalere capitan Barbara Varaldo con i suoi 22 punti all’avversaria Amelia Pasini con i suoi 16 punti. Un match che si indirizza da subito verso la giusta strada per le lilibetane, un primo parziale in cui capitan Varaldo e compagne si portano in vantaggio sul 3/8 con le padroni di casa che recuperano bene lo svantaggio tanto da farsi sotto sino al 19/21, momento in cui le azzurre pigeranno sull’acceleratore quel tanto che è bastato per aggiudicarsi il parziale 21/25. Una seconda frazione con le azzurre in grande spolvero che annichiliranno le avversarie portandosi sul 5/16 a proprio favore. Le cesenati proveranno a recuperare ma il roster ospite è davvero ispirato chiudendo 16/25 la frazione. Il terzo set sarà l’ultima spiaggia per il Volley Cesena che giocherà la sua migliore pallavolo di giornata imponendo un estenuante punto a punto al Marsala Volley che non senza difficoltà manterrà dritta la barra sino ai vantaggi finali che premieranno il sestetto marsalese con il definitivo 24/26 che varrà la vittoria di questo primo match di Play Off promozione. Nel filmato dopo il tabellino, il punto della vittoria a Cesena del Marsala Volley. Fonte Marsala Volley.

Tabellino: Angelini Elettr. Cesena - Enodoro Marsala Volley: 0-3 (21/25 – 16/25 - 24/26)

Angelini Elettr. Cesena: Vecchi 7, Pinali 8, Pasini 16, Guardigli 6, Caniato 5, Vallicelli 1, Calisesi (L), Casali, Benazzi, Marchi (L2), Oke ne, Missiroli ne, Kiera ne, Conficoni ne. Coach: Cristiano Lucchi.

Enodoro Marsala Volley: Grippo 2, Pozzoni 10, Cecchini 5, Varaldo 22, Caserta 8, Bondavalli 5, Oggioni (L), Messaggi 3, Courroux ne, Zingoni ne, Lo Gerfo (L2), Carpio ne, Guastella ne. Coach: Lino Giangrossi; Secondo: Lucio Tomasella.

Note Battuta (punti/err): Marsala 3/3, Cesena 0/4 - Muri punto: Marsala 5, Cesena 2 – Ricezione: Marsala 50o%, Cesena 46% - Attacco: Marsala 39%, Cesena 30%.