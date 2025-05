 Marsala: "Birgi Sottano è una discarica a cielo aperto. Basta abbandono e incuria"

19/05/2025 15:29:00

Una voce di indignazione e amarezza si leva da contrada Birgi Sottano a Marsala, che, nonostante le sue potenzialità paesaggistiche, continua a essere vittima di degrado e abbandono. A denunciarlo è la nostra lettrice Giuseppina.

"Sono andata in spiaggia a Birgi Sottano h è o verificato che è una discarica a cielo aperto", scrive nella sua segnalazione. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: il paesaggio naturale, invece di accogliere bagnanti e cittadini, è soffocato da rifiuti di ogni tipo. "È terra di nessuno e l'inciviltà esplode", aggiunge, indicando un problema che va oltre la semplice sporcizia: è l’assenza di controlli e di senso civico a trasformare un bene comune in un luogo dimenticato.

La signora Giuseppina racconta di aver più volte segnalato ai vigili urbani, ma senza ricevere risposte concrete. "Tutto è rimasto come sempre", sottolinea. La richiesta, dunque, è chiara: una maggiore attenzione dell’amministrazione comunale, sia in termini di pulizia che di controllo del territorio, affinché venga restituita dignità a una delle tante zone costiere della provincia.

"Spero che possiate fare un servizio giornalistico per dar voce a chi non viene ascoltato. Birgi Sottano come tutto il territorio di Marsala merita di essere valorizzato, non vandalizzato.", conclude la sua lettera.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it