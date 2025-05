 Marsala: "Grazie al reparto di Chirurgia generale dell’Ospedale, eccellenza da preservare e potenziare"

19/05/2025 09:00:00

Gentile direttore, con questa lettera aperta scrivo per esprimere la mia profonda gratitudine e il mio vivo apprezzamento per l’eccellente assistenza ricevuta da mio padre durante la degenza presso il reparto di Chirurgia generale dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, perché credo che le buone notizie debbano avere “diritto di cronaca”.



Desidero ringraziare, in modo particolare, i medici: Dott. Filippo Frazzetta, Dott. Gaspare Licari, Dott. Enrico Bonafede, Dott.ssa Rosalia Anello, Dott. Salvatore Galipò, Dott.ssa Federica Rodriquez, dei quali ho apprezzato, oltre alla competenza e professionalità, la gentilezza, la pazienza e la capacità di spiegare chiaramente e costantemente lo stato di salute di mio padre.



I medici di questo reparto, infatti, hanno dimostrato sia nel tempestivo ed efficace intervento chirurgico per ischemia intestinale, che ha letteralmente salvato la vita a mio padre, sia nel successivo intervento di amputazione delle dita della mano, di avere a cuore la persona oltre il paziente e hanno permesso, a noi familiari, di affrontare con maggiore serenità un momento molto difficile della nostra vita e della vita di mio padre. Di questo sarò sempre grato.



Un ringraziamento va anche agli infermieri e al personale sanitario OSS di questo reparto per le cure, l’assistenza, la competenza e la professionalità dimostrata che, unitamente allo staff medico, hanno reso il ricovero di mio padre confortevole supportandolo in ogni momento di difficoltà nel percorso di recupero. Non credo che ciò possa darsi per scontato considerato che questi operartori svolgono, ogni giorno, un lavoro psicologicamente e fisicamente impegnativo.



La “buona sanità” non è legata solo alle capacità professionali e alle attrezzature all'avanguardia, ma anche all'umanità, alla certezza del paziente di essere ascoltato,

incoraggiato e seguito prima e dopo l'intervento. A volte sono proprio questi elementi - la premura, la gentilezza, la pazienza, la sensibilità, l’attenzione - difficilmente misurabili, a fare la differenza tra due strutture o due reparti ospedalieri ugualmente ottimi. Spero che questo messaggio possa essere di incoraggiamento sia per tutti i cittadini che per il personale in servizio presso l’ospedale di Marsala e che sappiate quanto il vostro lavoro sia apprezzato e riconosciuto, non solo da me, ma anche da tutti i miei familiari a cui avete fornito costantemente informazioni e conforto.



Desidero esprimere, inoltre, i miei complimenti al reparto di Chirurgia generale dell’Ospedale di Marsala per la qualità dei servizi e la cura che il nosocomio dimostra verso i suoi pazienti con l’auspicio che si investa di più sulla sanità pubblica per garantire servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini e che eccellenze come il reparto di Chirurgia generale siano non solo preservate ma anche potenziate.

Giuseppe