Le chiese della provincia di Trapani da restaurare con il PNRR. Ma ci sono tanti ritardi... 

19/05/2025 06:00:00

Procedono a rilento — e in molti casi non sono nemmeno partiti — i lavori di restauro delle chiese della provincia di Trapani finanziati con i fondi del PNRR.

Si tratta di un investimento importante, destinato alla messa in sicurezza sismica, al restauro architettonico e al recupero delle opere d’arte custodite nei luoghi di culto. A beneficiarne sono 21 chiese del territorio, per un totale di 22 milioni di euro, con una media di circa un milione per intervento.



Il progetto rientra in un piano nazionale più ampio che coinvolge 286 edifici sacri, prevalentemente chiese, di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC), gestito dal Ministero dell’Interno. Le risorse, pari a 250 milioni di euro, sono state assegnate dal Ministero della Cultura con il decreto del 7 giugno 2022 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), misura M1C3 – Cultura 4.0, Investimento 2.4, “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d’arte”, anche nota come “Recovery Art”.



Il programma, redatto dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti, include interventi in alcune delle chiese più importanti e suggestive tra le oltre 840 di proprietà del FEC in Italia. Ma, in provincia di Trapani, i ritardi nei lavori stanno provocando disagi concreti alle comunità parrocchiali e stanno modificando le tradizioni religiose locali.

È il caso della chiesa di San Francesco di Paola a Trapani, dove il cantiere non è ancora stato avviato. Anche quest’anno, come già accaduto nel 2024, la storica processione in onore del santo è partita dalla chiesa di San Pietro, e non dalla sede naturale della parrocchia. Solo a febbraio scorso è arrivato l’ok alla stipula del contratto per l’avvio del restauro, ma l’attesa continua a preoccupare i fedeli.

Disagi anche a Marsala, dove la tradizionale Processione del Giovedì Santo non è potuta partire dalla chiesa di Sant’Anna, punto di riferimento storico per la sacra rappresentazione, proprio a causa dei lavori in corso.



Ecco le chiese interessate, con il relativo finanziamento.



Trapani - Chiesa di Santa Maria del Gesù 803.358,66 euro; Chiesa di San Francesco di Paola 891.142,09 euro; Chiesa di San Domenico 1.318.219,82 euro; Santa Maria del Soccorso 1.481.470,88 euro;Chiesa di San Francesco d'Assisi 1.585.735,90 euro;

Alcamo - Chiesa di SS. Cosma e Damiano 490.159,06 euro; Chiesa San Francesco di Paola detta Badia Nuova 689.961,96 euro;

Calatafimi-Segesta - Chiesa Ex Conventuale dei Cappuccini del SS. Salvatore 1.000.989,96 euro; Chiesa San Francesco D'Assisi 1.220.337,21 euro;



Castelvetrano - Chiesa Santa Maria dell'Itria 1.840.830,17 euro; Chiesa del Carmine San Nicolò 2.024.709,55 euro;

Marsala - Chiesa di Sant'Anna 678.083,67 euro; Chiesa San Francesco d'Assisi 887.810,80 euro; Chiesa di San Pietro e Paolo 1.116.222,21 euro; Chiesa di Santa Maria dell'Itria 758.225,39 euro;

Mazara del Vallo - Chiesa di Santa Caterina 947.887,58 euro; Chiesa di Santa Veneranda 1.432.490,16 euro;

Salemi - Chiesa San Francesco di Paola 528.921,12 euro; Chiesa SS. Crocifisso 639.072,39 euro; Chiesa Sant'Antonio da Padova già San Francesco 840.908,28 euro;

Vita - Chiesa di Francesco d'Assisi 542.808,38 euro.