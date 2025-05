 Mazara: domenica 8 giugno si vota per il consigliere straniero e per la Consulta Migranti

20/05/2025 08:01:00

Mazara del Vallo conferma la propria identità multiculturale con un’importante giornata dedicata alla partecipazione democratica della sua variegata comunità straniera. Domenica 8 giugno, dalle ore 9 alle ore 20 presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, si svolgeranno in contemporanea le elezioni per il Consigliere comunale straniero aggiunto e per i quattro rappresentanti stranieri della Consulta dei Migranti.

Un doppio appuntamento elettorale che segna un passo significativo nel coinvolgimento diretto dei cittadini stranieri residenti, ai quali lo Statuto comunale riconosce il diritto di rappresentanza e partecipazione attiva alla vita pubblica cittadina.

Le elezioni del Consigliere Comunale Straniero Aggiunto

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, sono due i candidati in corsa per la carica di Consigliere comunale straniero aggiunto. Questa figura, pur senza diritto di voto in Consiglio comunale, ha la possibilità di portare all’attenzione dell’Amministrazione le istanze e le esigenze delle comunità straniere, favorendo il dialogo interculturale e il rispetto dei diritti civili.

La nuova Consulta dei Migranti

Parallelamente si terranno le elezioni dei quattro rappresentanti stranieri della Consulta dei Migranti, organismo consultivo che affianca l’Amministrazione nella promozione di politiche inclusive. Le candidature per la Consulta possono essere presentate da lunedì 19 maggio fino alle ore 14 di lunedì 3 giugno.

Secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento, approvato dal Consiglio comunale il 15 maggio scorso, potranno candidarsi tutti i cittadini stranieri residenti a Mazara del Vallo, che abbiano compiuto 18 anni e siano in regola con il permesso di soggiorno. È previsto inoltre che i quattro rappresentanti eletti appartengano ad almeno tre diverse nazionalità e, ove possibile, includano un rappresentante del sesso minoritario (uomo o donna).

Possono votare e candidarsi anche cittadini con doppia cittadinanza, italiana e straniera.

La composizione della Consulta

La Consulta dei Migranti sarà composta da: Il Sindaco o un Assessore delegato; Il Consigliere comunale straniero aggiunto; Quattro rappresentanti stranieri eletti; Il Presidente della Commissione Consiliare Affari Sociali o suo delegato; Un docente rappresentante degli istituti scolastici dove è significativa la presenza di studenti extracomunitari; Un delegato della Diocesi di Mazara del Vallo; Un rappresentante di associazioni o enti laici attivi nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti.

L’assessore comunale alla Partecipazione, Gianfranco Casale, ha espresso soddisfazione per la modifica al regolamento elettorale della Consulta, che ne rafforza il valore rappresentativo e la trasparenza. “È un’opportunità concreta per promuovere una cittadinanza attiva e consapevole tra i residenti stranieri – ha dichiarato – contribuendo a costruire una Mazara del Vallo sempre più inclusiva e partecipativa.”

****

Nuove modalità per le richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico e passi carrabili - A partire dal 19 maggio, le istanze per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori edili e per i passi carrabili dovranno essere inoltrate esclusivamente al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) tramite il portale nazionale "impresainungiorno".

Il trasferimento di competenze, precedentemente in capo alla Polizia Municipale, è stato ufficializzato con un avviso pubblicato nella sezione “Avvisi Sue-Suap” del sito del Servizio Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive. A renderlo noto è il funzionario responsabile del SUAP, arch. Antonella Russo.

Le nuove modalità prevedono che tutte le domande presentate a partire dal 19 maggio dovranno essere inoltrate online tramite il portale impresainungiorno.gov.it, allegando la documentazione richiesta, come dettagliato nell’avviso ufficiale.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’elenco dei documenti da allegare all’istanza, è possibile accedere all’"Avviso ponteggi e passi carrabili" disponibile sul sito istituzionale nella sezione dedicata al SUAP.