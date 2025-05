20/05/2025 19:16:00

Torna l'acqua a Marsala. Il Servizio Idrico comunica che è stata riavviata l’erogazione dell’acqua a seguito del completamento dei programmati interventi di riparazione sulla rete idrica che interessa via Tunisi e la zona Sinubio.

Dopo alcune ore di interruzione necessarie per consentire gli interventi tecnici, la stazione di pompaggio è tornata in funzione, con l’obiettivo di ripristinare gradualmente l’adeguata pressione e garantire un regolare approvvigionamento idrico in tutta l’area interessata.