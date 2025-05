 Nuova cura delle rinosinusiti croniche: al Sant’Antonio una metodica innovativa TAC-guidata

20/05/2025 21:10:00

All’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani arrivano nuove tecnologie per il trattamento delle rinosinusiti croniche, anche complicate da poliposi nasale. L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria – unica struttura di riferimento per l’intera Azienda Sanitaria Provinciale – adotta oggi un’avanzata metodica di chirurgia endoscopica TAC-guidata, che consente interventi altamente personalizzati e precisi.

Il sistema, basato su un sofisticato software di navigazione, rappresenta un significativo passo avanti nella chirurgia otorinolaringoiatrica. Grazie all’integrazione in tempo reale tra immagini TAC e riprese endoscopiche, i chirurghi sono guidati con estrema accuratezza durante l’intervento, riuscendo così a rispettare le complesse varianti anatomiche dei seni paranasali e a trattare le specificità di ogni quadro clinico.

Questo approccio minimamente invasivo permette non solo una maggiore sicurezza durante l’atto chirurgico, ma anche un miglioramento complessivo dell’efficacia terapeutica, riducendo i rischi di complicanze e favorendo un più rapido recupero post-operatorio.

Al termine dell’intervento, i pazienti accedono a un ambulatorio dedicato per il monitoraggio e la gestione del decorso clinico. Nei casi in cui la patologia tenda a recidivare – come spesso accade nelle forme croniche – è previsto anche l’uso di terapie farmacologiche di ultima generazione, tra cui i trattamenti con anticorpi monoclonali.

Questa innovazione tecnologica e clinica rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’offerta sanitaria dell’ASP di Trapani, con l’obiettivo di garantire cure sempre più efficaci e personalizzate per i pazienti affetti da patologie rinosinusali complesse.