Castelvetrano: gli studenti del "Di Matteo" protagonisti al Premio Selinunte 

20/05/2025 11:02:00

Nella Chiesa di San Domenico a Castelvetrano, si è tenuta domenica 11 maggio 2025, a partire dalle ore 16.00, la cerimonia di premiazione della III edizione del Premio Letterario Internazionale Selinunte, un appuntamento ormai atteso e sentito, che celebra la parola scritta come strumento di memoria, dialogo e crescita.

Nato con l’intento di rendere omaggio ai grandi studiosi che hanno contribuito a portare il nome di Selinunte nel mondo attraverso la letteratura e l’archeologia, il Premio si configura oggi come un vero e proprio crocevia tra passato e futuro, tra memoria storica e visione contemporanea.

Protagonista indiscusso dell’evento è stato l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, presente con un gruppo entusiasta di alunni che hanno preso parte alla sezione “KOUROI”, dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Una sezione pensata per incoraggiare, fin dalla giovane età, l’espressione creativa e l’amore per la scrittura: una palestra di emozioni, pensieri e sogni trasformati in parole.

Con grande orgoglio e viva emozione, sono stati premiati: Giorgia Tong, vincitrice del 1° Premio Kouroi – Sezione Poesia; Biagio Di Carlo Cuttone, con una menzione d’onore – Sezione Poesia; Eliana Faraci, con una menzione d’onore – Sezione Racconto.

Un momento di forte significato è stato il conferimento degli attestati di gratitudine alla Dirigente scolastica prof.ssa Anna Vania Stallone e alle docenti Marica Ardizzone, Giovanna Lo Piano Rametta e Giovanna Gancitano, per il loro fondamentale impegno educativo. La loro dedizione nel sostenere il percorso creativo degli studenti ha rappresentato un esempio concreto di come la scuola possa essere terreno fertile per la crescita culturale e umana delle nuove generazioni.

Durante la cerimonia, impreziosita dalle letture delle opere vincitrici, il pubblico ha potuto assaporare l’autenticità e la freschezza della scrittura giovanile, specchio di un futuro carico di speranza e potenzialità.

Il Premio Letterario Internazionale Selinunte si conferma così non solo un riconoscimento culturale, ma un ponte tra epoche e generazioni, tra la bellezza delle origini e l’entusiasmo del domani. Una manifestazione che rende onore al passato e, al tempo stesso, investe con fiducia nella forza trasformativa della cultura.

****

L'Istituto Marino Torre di Trapani ha ospitato la Gara Nazionale dei Nautici - Si è conclusa con grande soddisfazione la Gara Nazionale dei Nautici, prestigioso appuntamento riservato alle studentesse e agli studenti degli indirizzi CAIM (Conduzione Apparati e Impianti Marittimi) e CAIE (Conduzione Apparati e Impianti Elettrici). A ospitare la competizione è stato l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Marino Torre” di Trapani, meglio conosciuto come "Nautico", che ha accolto con orgoglio ragazze e ragazzi eccellenti provenienti da tutta Italia.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, i partecipanti hanno potuto vivere momenti di scoperta e cultura, visitando il Museo del Sale, il Museo Pepoli e il centro storico di Trapani. Rimane il rammarico per la mancata visita a Erice e Favignana, inizialmente previste nel programma, ma la bellezza del territorio ha lasciato il segno: molti hanno espresso il desiderio di tornare per approfondire la conoscenza delle meraviglie naturali e artistiche della zona.

“È proprio questo uno degli scopi principali di queste manifestazioni – ha dichiarato la dirigente scolastica, prof.ssa Vita D’Amico – promuovere un’immagine positiva del nostro territorio. Per il nostro istituto è stato un grande onore accogliere rappresentanti di scuole prestigiose da tutta Italia. Dopo la riapertura della sede storica di Viale Regina Elena, la Gara dei Nautici rappresenta un ulteriore passo verso il ritorno all’antico prestigio del Nautico, con l’obiettivo di rafforzare i legami con la realtà economica locale”.

Le prove della competizione, articolate in test teorici e pratici nelle discipline di indirizzo – Meccanica e Macchine, Elettrotecnica ed Elettronica, e Inglese – sono state elaborate dai docenti dell’istituto ospitante (Pietro Scalabrino, Giuseppe Scalabrino, Leonardo Todaro ed Elda Morico). A giudicare le prove, una commissione composta dalla dirigente scolastica, da un dirigente tecnico dell’USR Sicilia, dai docenti redattori delle prove, dal Direttore di Macchine Carmelo Mineo e dal Comandante di Vascello Michele Ilari.

La cerimonia conclusiva, svoltasi nell’Aula Magna della sede di Viale Regina Elena, ha visto la consegna degli attestati di partecipazione. Il nome del vincitore o della vincitrice sarà reso noto entro la prima decade di giugno.

Alla competizione hanno preso parte Francesco Carota, accompagnato dal professor Giorgio Timm, per l’ITTL Nautico A. Doria di Imperia; Lorenzo Maraspin, accompagnato dal professor Francesco Fasari, per l’ISIS Tomaso di Savoia Duca di Genova - Luigi Galvani di Trieste; Francesco Vigna, accompagnato dal professor Francesco Zappatore, per l’IISS A. Vespucci di Gallipoli (Lecce); Giorgia Currenti, accompagnata dal professor Enrico Currenti, per l’IIS di Riposto (Catania); Sebastian Monti, accompagnato dalla professoressa Mara Cosce, per il Ferraris-Pancaldo di Savona; Simone Carastro, accompagnato dal professor Sebastiano Cristaldi, per l’ISS Duca degli Abruzzi di Catania; Mattia Buffa, accompagnato dal professor Antonio Scrima, per l’IISS Gioeni Trabia di Palermo; Jurgen Cupi, accompagnato dal professor Antonio Agostino Fiori, per l’IIS G. Garibaldi de La Maddalena (Sassari); Maicol Boscolo Cocuccia, accompagnato dal professor Massimo Tricoli, per l’IIS Vendramin Corner - ITTL Sebastiano Venier di Venezia; Federico Angelone, accompagnato dalla professoressa Pasqualina Calvano, per l’IIS Acciaiuoli di Ortona (Chieti); Luca Ciampa, accompagnato dalla professoressa Teresa Valcaccia, per l’IISS Nino Bixio di Piano di Sorrento (Napoli); Giulia Giaquinto, accompagnata dal professor Enrico Vivona, per l’ITN M. Colonna di Roma; Mario Di Nucci, accompagnato dal professor Luigi Masiello, per l’IISS G. Caboto di Gaeta (Latina); Francesca Torres, accompagnata dal professor Antonio Lovino, per l’ITN F. Caracciolo di Bari; Francesco Calabrese, accompagnato dal professor Salvatore Teresi, per l’IISS Ettore Majorana di Gela; infine Matteo De Angeli, accompagnato dalla professoressa Simona Benvenuti, per l’ITTL San Giorgio di Genova.

Un’esperienza formativa e di confronto che ha unito le eccellenze del mondo nautico scolastico italiano, arricchendo il patrimonio umano e culturale di tutti i partecipanti.