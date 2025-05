Azalee per la ricerca contro il cancro. Successo per le iniziative Airc a Marsala e Petrosino

20/05/2025 17:20:00

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, piazze e comunità in tutta Italia si sono colorate di rosa grazie all’iniziativa "Azalea della Ricerca", una delle manifestazioni più significative promosse dalla Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), giunta al suo sessantesimo anno di attività.

Anche Marsala ha risposto con grande entusiasmo. La delegazione locale dell’AIRC, guidata da Clara Ruggieri, è scesa in piazza con decine di volontari e volontarie, animando luoghi simbolici della città e delle sue frazioni: da Piazza della Loggia a via Don Bosco (Salesiani), da Strasatti (Maria SS. Addolorata e Chiesa Pastorella) a San Francesco di Paola alle Perriere, fino a Piazza F. Pizzo a Petrosino.

La vendita delle azalee ha avuto un obiettivo chiaro e nobile: raccogliere fondi per la ricerca scientifica sui tumori che colpiscono le donne, sostenendo concretamente progetti innovativi e la formazione di giovani ricercatori.

«Il nostro grazie – dichiara la delegata Clara Ruggieri – va a tutte le persone che con spontaneità e generosità hanno acquistato l’azalea, consapevoli di quanto ogni contributo sia fondamentale per finanziare la ricerca oncologica». Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana, che ha acquistato numerose piante da donare a realtà sociali del territorio, dimostrando grande sensibilità.

L’evento, oltre a essere una raccolta fondi, è stato anche un momento di sensibilizzazione sui temi della prevenzione e sull’importanza della diagnosi precoce. Grazie all’AIRC, in 60 anni di attività, sono stati destinati oltre 2,5 miliardi di euro alla ricerca, finanziando migliaia di progetti e sostenendo 5.400 ricercatori in tutta Italia. Un impegno reso possibile dal sostegno di 4,5 milioni di donatori e da una rete capillare di 20.000 volontari.

«Il futuro della ricerca è nelle nostre mani – conclude Ruggieri – e Marsala ha dimostrato ancora una volta di saper rispondere con il cuore».

Una giornata di festa, sì, ma anche di grande significato: un fiore per la mamma, un gesto per la vita.