 Più di mille società sportive siciliane aderiscono ai voucher giovani

22/05/2025 11:45:00

Sono più di mille le società e associazioni sportive dilettantistiche che, in tutta la Sicilia, hanno aderito all’iniziativa dei voucher sportivi promossa dalla Regione per l’anno 2025. Un progetto pensato per offrire ai giovani tra i 6 e i 16 anni, appartenenti a famiglie con reddito ISEE non superiore a 12 mila euro, la possibilità di praticare sport gratuitamente o a costi contenuti.

La misura, avviata nei primi anni della legislatura e sostenuta dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, si conferma una delle principali politiche regionali per il sostegno all’inclusione sociale attraverso lo sport. L’elenco degli enti aderenti, che comprende nuove realtà e società già coinvolte nelle precedenti edizioni, è stato ufficialmente approvato e pubblicato dalla Regione.

«Crediamo fortemente in questa misura – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – che solo nel 2024 ha consentito a oltre 16 mila ragazze e ragazzi siciliani di avvicinarsi allo sport. In un contesto sociale complesso come quello attuale, lo sport è un veicolo di valori positivi e rappresenta spesso un’alternativa concreta a situazioni di disagio, devianza e isolamento».

Il contributo, sotto forma di voucher mensili da 50 euro, sarà destinato a coprire i costi per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi sportivi gestiti dalle società aderenti, tutte affiliate al Coni o al Comitato italiano paralimpico (Cip). L’iniziativa mira a garantire pari opportunità di accesso allo sport per i giovani siciliani, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie.

«Ringrazio tutti gli enti che anche quest’anno partecipano al progetto – ha commentato l’assessore regionale Elvira Amata – dimostrando ancora una volta un impegno condiviso per la crescita fisica, educativa e sociale dei nostri bambini e adolescenti. L’inclusività è un principio cardine delle politiche del mio assessorato, e lo sport rappresenta un linguaggio universale capace di unire, educare e valorizzare ogni individuo».

Il finanziamento complessivo per il 2025 ammonta a 3 milioni di euro, come stabilito dalla legge di stabilità regionale. Dopo la fase di adesione delle associazioni, la Regione passerà ora alla definizione delle modalità operative per l’erogazione dei voucher, che saranno rese note attraverso un avviso pubblico. L’elenco completo delle società e associazioni aderenti è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana.

****



Dalla Regione 18 milioni per persone con disabilità gravissima ad aprile - Oltre 18 milioni di euro sono stati impegnati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di aprile 2025.

«Stiamo procedendo, come ogni mese - dichiara l'assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano -, con il pagamento del sostegno economico destinato alle persone con necessità di sostegno molto elevato. Questa misura rappresenta un impegno concreto del governo nel garantire assistenza e supporto alle persone più vulnerabili, assicurando risorse necessarie per migliorare la loro qualità di vita e un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in situazioni di particolare bisogno. Continueremo a lavorare affinché nessuno si trovi in condizioni di difficoltà senza il supporto adeguato».

L'assessorato ha impegnato la somma di 18.591.000 euro a valere sul "Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza". Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di aprile 2025 risultano oltre 15.486.