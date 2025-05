Francesco Conticelli trionfa alla 66ª Coppa Selva di Fasano: il marsalese firma il nuovo record

22/05/2025 13:36:00

Domenica scorsa, il pilota marsalese Francesco Conticelli ha conquistato la 66ª edizione della Coppa Selva di Fasano, confermandosi protagonista assoluto della seconda tappa del Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Sud. Alla guida della sua Nova Proto NP01, Conticelli ha non solo vinto, ma anche riscritto il record del tracciato: 2’07”28 nella seconda manche, abbassando di 18 centesimi il primato detenuto da Simone Faggioli.

Una prestazione impeccabile su entrambi i passaggi, che lo ha visto sempre al comando su un tracciato impegnativo di 5,6 km, dalla SS 172 “Dei Trulli” fino a via Toledo, nel cuore della Selva di Fasano. Il successo di Conticelli è stato netto: Achille Lombardi, al volante della Osella PA30 Judd V8, ha chiuso secondo con un distacco di 5”08, mentre il rientrante Luigi Fazzino, su Osella PA 2000 Turbo, ha completato il podio precedendo l’idolo di casa Francesco Leogrande.

Lo spettacolo non è mancato nemmeno nelle altre categorie. Tra le GT, la scena è stata rubata da Lucio Peruggini, undicesimo assoluto con la sua Ferrari 488 Challenge, davanti al fasanese Francesco Montagna su Lamborghini Huracàn e a Pietro Nappi su Aston Martin Vantage GT3. Nelle Bicilindriche, vere icone di tecnica e passione popolare, a spuntarla è stato Angelo Mercuri, seguito da Mirko Paletta e Oronzo Montanaro.

Grande entusiasmo anche nel Gruppo Racing Start, dove a vincere è stato Giovanni Angelini (Honda Civic Type R), davanti a Ivan Pezzolla e Cosimo Laghezza.

Ma la giornata non è stata solo all’insegna della velocità. A impreziosire l’evento, la presenza di Christopher Lambert, celebre attore franco-americano, accolto tra applausi e selfie nel paddock da Laura De Mola, presidente della Egnathia Corse. In un vero e proprio tributo al motorsport e al cinema, Lambert ha incontrato leggende come Cesare Fiorio, Mauro Pregliasco, l’ing. Pino D’Agostino e Giancarlo Fisichella, quest’ultimo di nuovo protagonista a Fasano come pilota apripista sulla Ferrari California. Continua a leggere l'articolo su motoriedintorni.com.