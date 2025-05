Presentato a Buseto Palizzolo il primo impianto di Pickleball

22/05/2025 16:30:00

Presentato domenica 18 maggio il progetto sportivo della ASD “Buseto Pickleball Club”, con un Open Day, alla presenza del Sindaco di Buseto Palizzolo Francesco Poma e di diversi esponenti istituzionali e del mondo sportivo. Esiste una terra di mezzo tra il tennis e il padel e si chiama Pickleball, uno sport molto popolare negli Stati Uniti, inventato quasi per caso nel 1965 da due amici americani in vacanza in un’isola, con lo scopo di intrattenere i bambini annoiati durante una vacanza, con delle attrezzature disponibili e facili da reperire. Oggi negli Usa intrattiene oltre 68 milioni di giocatori, ed è riconosciuto dal 2018 ufficialmente all’interno della FITP (Federazione Italiana tennis e padel). Il Pickleball approda a Buseto Palizzolo grazie a Gian Rosario Simonte, Istruttore Federale di primo grado FITP e Presidente del “Buseto Pickleball Club a.s.d.”, la quale dispone di un campo da gioco, immerso nella magnifica natura della campagna busetana dell’agro-ericino. Principale scopo del Club sportivo: divertirsi e far divertire. Il nuovo sport destinato ad essere lo sport di tutti e per tutti. Il Pickleball è uno sport basico, svolto su un campo di ridotte dimensioni, con poche regole e molto divertimento, inclusivo e accessibile a tutti e adatto a tutte le età. È uno sport di racchetta che combina elementi di tennis, padel, badminton e ping pong: si tratta di uno sport facile da apprendere, dal ritmo veloce e divertente da giocare. Ogni partita può essere disputata da due o quattro giocatori in un campo simile a quello del tennis. Ci si sfida utilizzando una racchetta molto leggera in fibra di vetro/carbonio e una palla di plastica perforata dal movimento leggero. L’ASD “Buseto Pickleball Club” è affiliata alla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) ed è una delle primissime Associazioni sportive nate in Provincia di Trapani e della Sicilia occidentale, con lo scopo primario di promuovere la pratica del Pickleball, sia a livello amatoriale che agonistico. Il tesseramento è annuale e certificato dalla FITP: è possibile praticare lo sport liberamente, oppure svolgere qualche lezione individuale dove si ha l’opportunità di imparare a giocare e perfezionarsi. Nelle prossime settimane si svolgeranno i primi tornei TPRA della FITP e partiranno anche i primi Corsi sia per bambini che per adulti.