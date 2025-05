Buongiorno24 del 23 Maggio 2025

23/05/2025 09:25:00

Buongiorno24, in diretta streaming sui nostri canali social, su Tp24.it e su Rmc 101. Queste le principali notizie di oggi, 23 maggio 2025.

Marsala, corre in auto con oltre un chilo di cocaina: arrestato un 26enne

I Carabinieri hanno fermato un giovane marsalese che sfrecciava nervosamente a Birgi. Nella vettura trovato 1,2 kg di droga.

Marsala, arrestati altri due giovani per la violenta rapina in Piazza Marconi

Fermati due ragazzi tunisini che lo scorso aprile aggredirono una coppia. Uno dei due era già ai domiciliari e aveva precedenti per rapine e aggressioni.

Trapani, fanghi portuali non trattati: sequestrato impianto da 60 milioni

La Capitaneria di Porto blocca l'impianto di trattamento fanghi di Porto Empedocle. L’ipotesi è frode nella gestione dell'appalto relativo al porto di Trapani.

Trapani, il piccolo Alan operato con successo: "Ce l’ha fatta!"

Buone notizie per Alan, 15 mesi, affetto da una rara condizione medica e operato con successo al Sant’Antonio Abate. Il commosso ringraziamento della famiglia ai medici.

Messina Denaro e il delitto Scopelliti: emergono nuovi dettagli dopo 33 anni

Collaboratori di giustizia e documenti giudiziari svelano il ruolo cruciale del boss di Castelvetrano nell’assassinio del giudice Antonino Scopelliti, ucciso nel 1991 nella strategia di guerra allo Stato di Cosa nostra e ‘ndrangheta.

33° anniversario della strage di Capaci: la Sicilia ricorda Giovanni Falcone

Oggi la commemorazione dell’attentato in cui persero la vita Falcone, la moglie e gli agenti della scorta. Eventi e manifestazioni in tutta Italia per ribadire: “La mafia non ha vinto”.

