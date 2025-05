Castelvetrano: chiesto intervento per il consolidamento del muraglione di Selinunte

23/05/2025 07:05:00

L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Castelvetrano, Salvatore Ingrasciotta, insieme all’architetto Pasquale Calamia, si è recato presso la sede del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico. Obiettivo dell’incontro era portare all’attenzione di Sergio Tumminello le criticità che affliggono la frazione di Marinella di Selinunte, in particolare il muraglione di via Usodimare Antoniotto e l’area di via Vivaldi.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessore Ingrasciotta con l’intento di avviare l’iter necessario all’ottenimento di fondi destinati al consolidamento e alla messa in sicurezza di queste aree, classificate in zona R4P4, una delle più alte in termini di rischio idrogeologico.

****

Donazione al reparto di Ematologia dell'ospedale - Un gesto concreto di solidarietà è stato compiuto a favore dell’Unità di Ematologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Le associazioni “Il Golfo” e il motoclub “La Fratellanza” hanno infatti donato 1.500 euro, una somma destinata all’acquisto di beni utili per i pazienti oncoematologici in cura presso la struttura.

La consegna dell’assegno si è svolta nel corso di una cerimonia simbolica durante il motoraduno organizzato da “La Fratellanza”, tenutosi in piazza Bagolino a Castellammare del Golfo. A rappresentare l’associazione “Il Golfo” c’era la presidente Maria Rosa Vivona, che ha affidato ufficialmente la donazione alle dottoresse Carla Marino, Chiara Russo e Lara Crucitti, presenti per conto dell’Unità diretta dal dottor Enzo Leone.

All’iniziativa ha preso parte anche la psicologa ospedaliera Eliana Gucciardo, parte integrante dell’equipe sanitaria, il cui impegno è stato determinante per la realizzazione dell’evento.

Dopo la cerimonia, i motociclisti hanno proseguito la loro sfilata fino ad Alcamo Marina, concludendo una giornata all’insegna della passione per le due ruote e del sostegno alla sanità locale.