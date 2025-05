Attilio Bolzoni e "Gli immortali"

23/05/2025 16:34:00

Nel giorno in cui ricordiamo la strage di Capaci, Seguirà rinfresco ospita un testimone autorevole e instancabile della cronaca antimafia italiana: Attilio Bolzoni, giornalista e scrittore, presenta il suo nuovo libro “Immortali”.

Con il direttore Giacomo Di Girolamo, Bolzoni affronta una verità scomoda e urgente: la mafia oggi non si mostra più col volto feroce delle stragi, ma agisce nelle stanze ovattate del potere e dell’economia.

Nell’Italia del 2025, in cui ci sono “sempre più mafie e sempre meno mafiosi”, i veri registi del potere criminale sono incensurati, invisibili, inafferrabili. Sono avvocati, notai, imprenditori, burocrati, professionisti in giacca e cravatta.

Una nuova borghesia mafiosa che ha ereditato i capitali e i codici d’onore, ma non ha mai avuto bisogno di sparare. E mentre Palermo si mostra come un’isola da cartolina, lo Stato si illude di aver vinto.

Attilio Bolzoni ci ricorda che ogni epoca ha la sua mafia, e che questa, più che mai, ha bisogno di essere raccontata.

Un incontro per guardare in faccia la rimozione collettiva e provare, ancora una volta, a ricostruire la memoria.

Ideata e curata da Marco Marino con Giacomo Di Girolamo, Seguirà rinfresco è la rubrica di approfondimento culturale di Tp24.

