Erice: inaugurato il luogo della memoria contro la violenza sulle donne. Paolo Genco è il nuovo vicesindaco

24/05/2025 02:00:00

Un silenzio carico di significato ha avvolto il Largo Barone ad Erice, giovedì mattina, durante la cerimonia di scopertura della targa dedicata alle vittime di femminicidio. L’iniziativa, promossa dal Comune di Erice e dalla Commissione Pari Opportunità, ha trasformato il cuore del centro storico in uno spazio di memoria e impegno civile.

Il messaggio inciso sulla targa: “Erice non dimentica le vittime di femminicidio”. A rendere il luogo ancora più significativo, la presenza di due panchine simboliche e un totem con una celebre frase di Alda Merini, corredato da un QR code che rimanda all’elaborato scritto dagli studenti della scuola “G. Mazzini”, dedicato a Maria Anastasi.

La sindaca Daniela Toscano: «Questa targa non è solo un segno di memoria, ma un richiamo costante alla responsabilità collettiva». L’assessora Carmela Daidone ha ribadito l’importanza dell’educazione e del coinvolgimento dei giovani per contrastare la violenza di genere. L’intensa cerimonia ha visto la partecipazione di autorità, scuole, associazioni e familiari della vittima, in un momento di profonda emozione che ha unito tutta la comunità ericina.

****

Paolo Genco è il nuovo vicesindaco di Erice - Paolo Genco è stato ufficialmente nominato Vicesindaco del Comune di Erice. Subentra a Gianni Mauro, al quale ha rivolto parole di sincera stima e riconoscenza. «Inizia per me un nuovo percorso – ha dichiarato Genco – che affronterò con umiltà, ascolto e determinazione. Metterò la mia esperienza al servizio della città che amo profondamente». La sindaca Toscano ha espresso piena fiducia nel nuovo incarico, sottolineando come la squadra amministrativa continui a lavorare unita per il bene della comunità. Genco, che manterrà anche la delega all’Ecologia e all’Ambiente, ha ribadito il valore della presenza costante sul territorio e dell’ascolto dei cittadini. Un passaggio di testimone nel segno della continuità e del rinnovato impegno per Erice.

****

Proseguono gli interventi di scerbatura per tutto il territorio comunale - Sono in pieno svolgimento gli interventi di scerbatura avviati dal Comune di Erice per garantire pulizia, decoro e sicurezza antincendio in vista della stagione estiva. Già completati i lavori al cimitero comunale e nel centro storico, i cantieri si sono spostati nelle aree verdi di Casa Santa, del Lungomare e nelle rotatorie. Il piano, supportato da quattro ditte – una in collaborazione con Econord – è in linea con l’ordinanza sindacale n. 96 del 2018, e interessa anche gli edifici scolastici.

«Questi interventi – ha spiegato la sindaca Daniela Toscano – sono fondamentali per la vivibilità della città e per la prevenzione degli incendi». Il vicesindaco Paolo Genco ha aggiunto: «Stiamo rispettando il cronoprogramma, con attenzione alle priorità operative. Dove non siamo ancora intervenuti, arriveremo a breve». La manutenzione del verde è solo una delle azioni concrete che l’amministrazione sta portando avanti per rendere Erice più sicura e accogliente.

****

Disinfestazione a Erice il 28, 29 e 30 maggio: ecco il calendario completo – Il Comune di Erice informa la cittadinanza che nei giorni 28, 29 e 30 maggio, a partire dalle ore 23:00, sarà effettuata la disinfestazione del territorio comunale. Ecco il calendario degli interventi: 28 maggio: Pizzolungo, San Cusumano, San Giuliano e Trentapiedi; 29 maggio: Ballata, Napola, Erice, Difali, San Giovannello, Rigaletta, C.da Pegno; 30 maggio: Raganzili e Casa Santa. Si raccomanda ai residenti delle aree interessate di tenere le finestre chiuse e non lasciare alimenti o panni stesi durante le operazioni. Eventuali variazioni di date saranno comunicate solo in caso di maltempo o altre cause di forza maggiore. Il servizio fa parte della regolare attività di tutela della salute pubblica e del benessere urbano, attuata ciclicamente dall’amministrazione comunale.