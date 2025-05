Tac, ecografie e diagnostica avanzata: alla Radiologia Angileri prenoti senza attese

24/05/2025 09:30:00

Hai una prescrizione medica? Alla Radiologia Angileri di Marsala prenotare un esame è semplice, veloce e senza attese. Il centro mette a disposizione un sistema digitale intuitivo: è sufficiente compilare un form online, caricare la prescrizione e attendere la chiamata dello staff entro un giorno lavorativo. Per chi preferisce, resta attiva la prenotazione telefonica o via e-mail: ogni canale è pensato per garantire una risposta rapida, puntuale e accessibile.



Situata in via Francesco Crispi 86, la struttura è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 7.30 alle 17.00, per facilitare l’accesso anche nelle prime ore del mattino, a chi lavora o accompagna un familiare.



Tutte le apparecchiature diagnostiche sono di nuova installazione, con standard tecnologici elevati pensati per assicurare prestazioni affidabili, rapide e confortevoli. A breve sarà attiva una nuova risonanza magnetica di ultima generazione, attualmente in fase di installazione, che potenzierà ulteriormente l’offerta del centro.



Il cuore della struttura è rappresentato da una vera e propria radiologia clinica, dove ogni esame è affidato a radiologi specialisti per branca: neuroradiologia, senologia, muscoloscheletrico e body imaging. Un modello che garantisce una lettura approfondita e mirata delle immagini, sempre al servizio della diagnosi più accurata.



Radiologia Angileri opera sia in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale che in regime privato, offrendo in entrambi i casi un'organizzazione efficiente, attenzione al paziente e tempi di risposta rapidi. Che si scelga il percorso pubblico o quello privato, ogni paziente trova disponibilità, chiarezza e qualità nelle prestazioni.



L’offerta comprende TAC, radiografie, ecografie, mammografie e MOC (densitometria ossea), eseguite in ambienti moderni, ordinati e facilmente accessibili. Le ecografie, eseguite con apparecchi ad alta definizione, coprono tutte le principali aree cliniche, dall’addome al muscolo-scheletrico. Le mammografie, parte essenziale della prevenzione femminile, sono organizzate secondo agende regolari che rispettano le tempistiche cliniche. La densitometria ossea è indicata nei casi di fragilità scheletrica o osteoporosi e si svolge in pochi minuti, in modo non invasivo ma estremamente preciso.



Il centro ospita anche visite specialistiche in ortopedia, fisiatria, neurologia, reumatologia e medicina interna, per offrire un servizio diagnostico e terapeutico completo.



Tra le proposte terapeutiche, oltre alla ozonoterapia per discopatie e dolori articolari cronici, il centro ha attivato anche prestazioni di radiologia interventistica, come biopsie e termoablazioni, eseguite da specialisti secondo protocolli personalizzati e in linea con le più recenti evidenze cliniche.



“Semplificare l’accesso agli esami è il nostro primo impegno – spiega la direzione – Lo facciamo organizzando ogni passaggio con metodo: dalla prenotazione alla refertazione, tutto viene gestito con tempi chiari, senza perdere di vista la qualità e la sicurezza.”



Radiologia Angileri è contattabile via telefono (0923 780550 o 377 3909508), via mail (prenotazioni@dhangileri.it) oppure online sul sito ufficiale www.dhangileri.it.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)