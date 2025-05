Volley: alle 18:00 la semifinale di andata Play Off tra il Marsala Volley e Riccione

24/05/2025 09:30:00

Trascorsi gli echi del passaggio del turno l’EnoDoro Marsala Volley di Coach Lino Giangrossi ha sfruttato appieno il tempo a disposizione in vista del match casalingo di sabato pomeriggio contro la forte Riccione Volley, valido come match di andata delle semifinali dei Play Off promozione per la serie A2. La squadra ha trascorso in palestra tutto il tempo possibile, provando tutte le strategie di gioco a disposizione per cercare di contrastare le forti romagnole di Coach Michele Piraccini che dalla loro parte hanno il ritorno, con il possibile Golden Set, in casa. Il Presidente del sodalizio azzurro Massimo Alloro ha spronato il roster marsalese convinto di un possibile risultato positivo assolutamente alla portata di capitan Varaldo e compagne invitandole a giocare con la determinazione che le ha contraddistinte contro le cesenati nel turno appena trascorso, sia in trasferta che al Palazzetto dello Sport San Carlo del centro lilibetano. Solo con un atteggiamento sereno e positivo si potranno raggiungere i risultati che la piazza si augura, quella serie A2 divenuta secondo obiettivo stagionale sicuramente alla portata del Marsala Volley, una strada però irta di difficoltà la cui prima tappa è appena stata conquistata.

Per il Presidente, l’hashtag #TuttiAlPalazzetto è l’unico modo possibile per sostenere i colori azzurri, anche l’orario del match, le ore 18:00, è sempre stato foriero di folto pubblico, arma non di poco conto se si vuole continuare questo magico cammino. Con tutta la Città a sostegno, il Volley si conferma essere patrimonio lilibetano di promozione della Città e delle sue bellezze. Per chi non potrà raggiungere il Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, sarà possibile assistere alla diretta del match, commentata da Dario Piccolo ed Oreste Pino Ottoveggio sul profilo facebook “Marsala Volley” e su LaTr3, canale 83 del digitale terrestre. Il fischio d'inizio alle ore 18:00 di sabato 24 maggio sarà a cura del Sig. Gianluca Fumagalli coadiuvato dal Sig. Riccardo Pavanello.