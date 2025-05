Marsala, degrado in centro: “Invasi da topi, blatte e rifiuti. Servono interventi urgenti"

26/05/2025 07:05:00

Topi in cucina, blatte ovunque, gatti randagi, sporcizia e un odore insopportabile. È il quadro drammatico descritto da Michele, un cittadino di Marsala che, a nome dei residenti di via Pascasino, zona Cavalcavia e vie limitrofe, ha segnalato alla redazione di Tp24 una situazione che definisce “fuori controllo”.

«Siamo completamente invasi da rifiuti di ogni genere – racconta – erbacce sui marciapiedi, sporcizia lungo la linea ferroviaria, oggetti abbandonati. Ma il problema peggiore è l’infestazione di topi, ratti, insetti e altri animali che ormai entrano fin dentro le nostre case».

Una condizione che, secondo i residenti, mette a serio rischio la salute pubblica, in un quartiere dove vivono molte famiglie con bambini. «Negli ultimi dieci giorni abbiamo catturato tre topi in cucina – continua la segnalazione – e siamo costretti a convivere ogni giorno con l’odore nauseabondo delle feci lasciate dagli animali».

I cittadini chiedono un intervento urgente di disinfestazione e derattizzazione, una pulizia accurata delle aree pubbliche e ferroviarie, controlli periodici, e una maggiore attenzione da parte del Comune e delle autorità sanitarie.

«Non è accettabile vivere nel terrore e in queste condizioni igieniche in una città come Marsala», concludono i residenti, appellandosi all’amministrazione comunale per un’azione immediata.

