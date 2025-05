Mazara, dopo la Bandiera Verde si pulisce la spiaggia di Tonnarella

26/05/2025 04:00:00

"La spiaggia di Tonnarella è stata riconfermata 'spiaggia a misura di bambino', certificata con le Bandiere Verdi dei pediatri italiani. Questo riconoscimento, istituito nel 2008 dal celebre pediatra di fama internazionale e nostro cittadino onorario Italo Farnetani, presidente dell’International Workshop of Green Flags, ha coinvolto 3.075 pediatri italiani nella selezione delle località premiate. Quest'anno, le Bandiere Verdi sono state assegnate a 150 località italiane, inclusa la nostra, e a 8 località straniere."

Lo ha annunciato il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, a seguito della riconferma della spiaggia di Tonnarella tra le 150 località italiane premiate come "Bandiere Verdi - spiagge a misura di bambino."

"Questo riconoscimento - sottolinea il sindaco Quinci - deve incentivare tutti noi: pubblica amministrazione e fruitori della spiaggia a salvaguardarla e mantenerla pulita, per i bambini, gli adulti e tutti i cittadini, turisti e visitatori. Si tratta di un dovere ambientale, ma anche di un'esigenza per l'attrattività turistica."

Durante la presentazione delle Bandiere Verdi 2025, svoltasi quest'anno in provincia di Caserta (nel 2022 si era tenuta a Mazara del Vallo), il professor Farnetani ha evidenziato che le vacanze estive rappresentano "un'occasione unica e fondamentale per i bambini e gli adolescenti per esplorare nuovi ambienti, abitudini e stili di vita, modificare i ritmi quotidiani e favorire l'opportunità di conoscere nuovi coetanei. È cruciale dedicare spazio all'attività fisica e al movimento, poiché, soprattutto al mare, saper nuotare è essenziale." Inoltre, una ricerca rivela che "in Italia solo il 30% dei bambini ei sa nuotare sufficientemente bene. Per questo motivo, l'unica scuola da frequentare in estate dovrebbe essere quella di nuoto. Fare i compiti delle vacanze al mare - ha concluso Farnetani - è come andare in un museo bendati”.

​

Sul fronte delle operazioni di pulizia straordinaria della spiaggia di Tonnarella, sono già in corso a cura della società Edil Ambiente srl di Mazara del Vallo aggiudicataria dei lavori per un importo complessivo di circa 90mila euro nel portale TuttoGare. Oltre la pulizia è anche previsto l'allestimento di attrezzature. In particolare, l'appalto prevede:

• la pulizia della spiaggia dalla posidonia e dai rifiuti antropici; la disinfestazione dell’arenile; il corridoio di lancio per le unità da diporto; i cestini/isole ecologiche; le passerelle per persone con mobilità ridotta; l’area destinata ai cani; l’area giochi bambini. Saranno inoltre ricollocati i gruppi docce nella aree libere. Tali interventi riguardano sia la spiaggia di Tonnarella che quella di San Vito. Nei prossimi giorni seguirà un aggiornamento sul cronoprogramma (relazione tecnica in allegato).