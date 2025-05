A Marsala entro giugno tre nuovi Ecopoints per la raccolta delle bottiglie di plastica

27/05/2025 11:15:00

A Marsala si rafforza l’impegno per la sostenibilità ambientale grazie a un’iniziativa privata. Entro il mese di giugno 2025 verranno installati tre nuovi Ecopoints per la raccolta differenziata delle bottiglie di plastica, promossi da Vito Reina, cittadino attento alle tematiche ambientali.

Già nel 2023, Reina aveva coinvolto un suo amico, Michele Bua, titolare di tre supermercati in contrada Paolini, Contrada Pastorella e sulla Statale 115, per installare i primi dispositivi presso le attività commerciali. Gli Ecopoints sono macchinari che incentivano il corretto conferimento della plastica, offrendo in cambio uno scontrino premio, spendibile nello stesso punto vendita in cui è stato effettuato il deposito.

L’iniziativa ha registrato risultati significativi: alla data del 25 maggio 2025, i tre Ecopoints già attivi hanno consentito il riciclo di circa 90.000 bottiglie di plastica, avviate a un nuovo ciclo di utilizzo. Un dato che testimonia l’interesse e la partecipazione attiva della cittadinanza.