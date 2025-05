Trapani, due assoluzioni per Rizzi

27/05/2025 11:04:00

Una lunga e tormentata battaglia giudiziaria si è conclusa con una doppia vittoria per l’attivista animalista Enrico Rizzi, da anni impegnato in prima linea nella difesa dei diritti degli animali. Ieri sono arrivate le sentenze definitive in due distinti procedimenti che lo vedevano imputato, rispettivamente per violazione della privacy e diffamazione aggravata. In entrambi i casi, Rizzi è stato assolto.

Nel primo processo, celebrato a Trapani, Rizzi era accusato di aver violato la privacy di una donna. Il tribunale ha stabilito che “il fatto non costituisce reato”, chiudendo una vicenda giudiziaria che durava da anni.

Ma è il secondo procedimento, più noto e delicato, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. Si tratta del processo per diffamazione aggravata ai danni del veterinario Fabio Rotolo, dirigente dell’Asp di Trapani. L’episodio risale a diversi anni fa, durante un intervento su due cani randagi in provincia di Trapani, uno dei quali non sopravvisse. Enrico Rizzi denunciò pubblicamente la gestione dell’intervento, con parole forti rivolte al medico. Un’esposizione che gli costò una condanna in primo grado, con l'obbligo di risarcimento danni.

Ieri, però, la Corte d’Appello di Palermo ha ribaltato completamente la sentenza, pronunciando una assoluzione piena con la formula “il fatto non sussiste”.