Dopo lo scandalo referti nuovi incarichi all'Asp di Trapani, in attesa del direttore generale

27/05/2025 06:00:00

In attesa del nuovo Direttore generale per l’ASP di Trapani, che pare sia sempre in quota Fratelli d’Italia, il facente funzioni Danilo Palazzolo, nominato nel settembre 2024 direttore amministrativo, ha provveduto con delibera a conferire degli incarichi professionali.

Si tratta di Gabriella Ferrara, Dirigente medico di chirurgia generale per l’incarico denominato “Gestione stomizzati”; Giovanni Mingoia, Dirigente medico di chirurgia generale, l’incarico denominato “Chirurgia parete addominale”; e ancora a Giuseppe Nicosia, Dirigente medico di chirurgia generale, l’incarico denominato “Endoscopia vie biliri”; a Sonia Sferrazza, Dirigente medico di chirurgia generale, l’incarico denominato “Medicazioni avanzate”; a Giulia Bonventre, Dirigente medico di chirurgia generale, l’incarico denominato “Fisiopatologia tubo digerente”.



Si è proceduto anche al conferimento di altri incarichi ancora a Stefania Maltese, Dirigente medico di chirurgia generale, l’incarico denominato “Senologia”; a Vincenzo Favilla, Dirigente medico di urologia, l’incarico denominato “Trattamento medico e chirurgico della malattia della Peyronie e della disfunzione erettile”; a Salvatore Butticè, Dirigente medico di urologia, l’incarico denominato “Chirurgia mini-invasiva e laparoscopica in urologia”; a Antonio Solazzo, Dirigente medico di urologia, l’incarico denominato “Diagnosi e trattamento chirurgico del carcinoma prostatico a rischio intermedio”; a Fabio Spitaleri, Dirigente medico di urologia, l’incarico denominato “Diagnosi e trattamento della calcolosi complessa dell’alta via urinaria”. A Martina Calvario è stato conferito l’incarico professionale denominato “Gestione dei pazienti nel follow up post trapianto”.

Per conferimenti di incarichi c’è anche una determina che sposta un medico, su richiesta di aspettativa, dalla provincia di Trapani al Policlinico Giaccone di Palermo.

Si tratta di Ettore Caruso, Dirigente Medico di Oftalmologia, che per il periodo dal 16 giugno al 15 settembre 2025, ha chiesto di essere collocato in aspettativa per l’espletamento di un incarico a tempo determinato presso l’A.O.U. del Policlinico di Palermo.



Medici di Anatomia Patologica

L’ASP di Trapani ha disposto la riapertura dei termini di presentazione delle candidature per la formulazione di una graduatoria biennale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a Dirigenti medici nella per la disciplina di Anatomia Patologica. Si tratta di una delibera del 6 dicembre 2024, che porta quindi la firma dell’ex Direttore generale Ferdinando Croce, con termini riaperti il 15 maggio scorso.

Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 23:59 di venerdì 30 maggio 2025. La selezione avviene per soli titoli e l’avviso riguarda anche cardiologia, oncologia, psichiatria, radiodiagnostica, ematologia, medicina emergenza urgenza, medicina interna, ortopedia e traumatologia, chirurgia plastica.

Refertazione

Dallo scandalo dei ritardi dei referti istologici ad oggi non ci sono più arretrati.

Esaurito l’arretrato del 2024 e dei primi mesi del 2025, tutto entro la data del 15 marzo, nel reparto di Anatomia Patologica si lavora rispettando i 20 gironi lavorativi. Nessun ritardo e nessun campione che nei frigoriferi resta senza speranza.