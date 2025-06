Da simbolo del boss a servizio del Comune: la Mercedes dei Messina Denaro è ora un bene pubblico

01/06/2025 07:00:00

Una Mercedes di lusso, appartenuta a familiari di Matteo Messina Denaro, oggi percorre le strade di Trapani con una scritta che parla chiaro: “bene sequestrato alla mafia”. Sequestrata nel 2016 e rimasta a lungo ferma in garage per un danno da mille euro, è stata rimessa in uso nell’autunno 2023 e da due anni è impiegata per servizi comunali di tutela ambientale, protezione civile e supporto tecnico.

Motore da 4.000 centimetri cubici, otto cilindri a V, 32 valvole, alimentazione diesel: un’auto potente, simbolo di un passato mafioso che oggi serve la collettività. È un messaggio forte e visibile: lo Stato vince, la mafia perde. Dove un tempo viaggiava il potere criminale, oggi viaggiano gli operatori pubblici. La legalità non si celebra solo con le parole, ma anche con gesti concreti come questo.