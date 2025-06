Marsala: al Santuario di Birgi un incontro dell'amministrazione Grillo sulla Riserva dello Stagnone

01/06/2025 16:05:00

Sembra proprio che la campagna elettorale ad un anno dal voto sia già iniziata e il tema della Riserva dello Stagnone sarà uno dei leitmotiv. Il prossimo 4 giugno, presso il Santuario di Birgi (ore 17:00), infatti, si svolgerà un incontro con la cittadinanza sul tema “Piano della Riserva dello Stagnone”.

I lavori saranno aperti dal sindaco Massimo Grillo: “Un importante momento per ascoltare operatori e semplici cittadini, al fine di individuare assieme soluzioni alle criticità - talune decennali - che si protraggono in un'area che necessita di tutela e rispetto”.

Al dialogo con i cittadini parteciperanno l'on. Stefano Pellegrino, il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, gli assessori Giacomo Tumbarello (Urbanistica) e Donatella Ingardia (Legalità e Sicurezza). Che si tratti di un incontro operativo lo dimostra anche la presenza di tecnici comunali e professionisti, che daranno il proprio contributo ai lavori. In particolare, interverranno l'ing. Pier Benedetto Mezzapelle (dirigente alla Pianificazione), l'arch. Carlo Pollaci (progettista) e l'arch. Salvatore Guastella (responsabile tecnico).

In cinqure anni di amministrazion Grillo, visti i tanti problemi e le tante criticità che insistono sulla Riserva dello Stagnone, se ne dovevano organizzare decine di incontri e invece si fa solo ora, purtroppo, in cui il tempo inizia a stringere verso il voto. Ma i problemi, che in realtà si possono racchiudere in un unico problema, quello dell'antropizzazione della Riserva, c'erano prima e ci sono adesso e ora sempre più difficili da contrastare. Ci vorrebbe quasi un "miracolo", in tema con il luogo in cui si organizzerà l'incontro.