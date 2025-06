Trapani: gli studenti dell’Istituto nautico “L. Da Vinci” a lezione in Capitaneria di Porto 

01/06/2025 00:50:00

Si è concluso il progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Trapani in collaborazione con l’Istituto nautico “L. Da Vinci” di Trapani, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Un’iniziativa formativa che ha coinvolto 24 studenti delle classi quarte e quinte, offrendo loro un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso un’esperienza diretta e immersiva.

Il progetto, frutto di una convenzione stipulata tra l’Istituto e la Guardia Costiera, ha rappresentato un modello virtuoso di apprendimento basato sull’esperienza, volto ad accompagnare i giovani in un percorso di orientamento professionale consapevole e dinamico.

Nel corso del tirocinio, i ragazzi hanno avuto modo di vivere quotidianamente la realtà operativa della Capitaneria di Porto, affiancando i militari nelle attività amministrative e tecniche legate al Compartimento marittimo di Trapani. Seguiti da tutor militari e docenti scolastici, gli studenti hanno preso parte a lezioni teoriche, visione di filmati istituzionali e attività pratiche all’interno degli uffici dedicati alle patenti nautiche, alla gente di mare, al naviglio e al demanio marittimo. Particolarmente formativa è stata la possibilità di partecipare a ispezioni a bordo delle navi mercantili in arrivo nel porto di Trapani, per il controllo delle normative sulla sicurezza della navigazione.

Non meno significativa l’esperienza vissuta nell’ambito delle operazioni di soccorso e vigilanza marittima: gli studenti hanno visitato la sala operativa della Guardia Costiera, cuore pulsante delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, e sono saliti a bordo delle motovedette impiegate nei servizi istituzionali di tutela della vita umana in mare e nelle attività di polizia marittima.

Il Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa:

“Abbiamo raccolto con estremo piacere questa proposta, in accordo con il Dirigente scolastico dell’Istituto. Per noi è motivo di orgoglio contribuire ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo strumenti concreti per arricchire le loro competenze ed esperienze. L’entusiasmo dimostrato dagli studenti e la loro voglia di mettersi in gioco rappresentano un ottimo punto di partenza, magari proprio per un futuro nella Guardia Costiera”.

Un’esperienza preziosa che ha lasciato un segno tangibile nel percorso formativo dei partecipanti, rafforzando il legame tra scuola, istituzioni e territorio.