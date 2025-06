Marsala: "Al cimitero oltre al degrado non si rispettano nemmeno i morti"

01/06/2025 14:55:00

Gentile Redazione di TP24,

mi rivolgo a voi per segnalare, con profonda amarezza, lo stato di degrado e abbandono in cui versa il Cimitero Comunale di Marsala.

Oggi, 29 maggio 2025, io e la mia famiglia ci siamo recati al cimitero del Comune di Marsala per la sepoltura di mio nonno. In un momento già segnato da dolore e commozione per la perdita di una persona cara, ci siamo trovati davanti a una situazione che ci ha ulteriormente scossi e indignati.

I loculi messi a disposizione risultano essere stati svuotati da resti di defunti sepolti da oltre novant’anni e riutilizzati senza aver fatto prima alcun intervento di ripristino, disinfezione o manutenzione, le strutture appaiono in totale stato di abbandono: calcestruzzo spaccato, armature in ferro a vista, in poche parole in uno stato che definire indecoroso è purtroppo riduttivo.

I resti esumati sono stati collocati in cassette ossario, ancora oggi depositati all'interno di loculi, senza alcuna cura né rispetto per la memoria di chi vi riposava.

Nonostante queste condizioni inaccettabili, i loculi vengono ceduti a caro prezzo, con la promessa di un contratto di concessione della durata di sessant’anni, una durata che appare del tutto incompatibile con lo stato attuale delle strutture, fatiscenti e visibilmente trascurate.

Siamo rimasti profondamente amareggiati e turbati. In un momento tanto delicato ci aspettavamo rispetto, ordine e dignità, invece quanto abbiamo visto ha aggiunto dolore a dolore.

Vi chiedo quindi per queste ragioni, la cortesia di dare spazio e di pubblicare nella Vostra testata quanto accaduto, affinché la cittadinanza sia informata e le autorità competenti si assumano la responsabilità di intervenire al più presto per restituire decoro e rispetto a un luogo sacro come il cimitero. Con l'occasione vorrei invitare i cittadini che hanno vissuto la stessa nostra esperienza a contribuire con foto e descrizioni delle condizioni del cimitero. Solo attraverso una voce collettiva potremo sperare che le autorità competenti si assumano la responsabilità di restituire dignità a un luogo che dovrebbe essere curato e rispettato.

Ringrazio sin da ora per la disponibilità, l'attenzione e per il servizio che quotidianamente offrite al territorio.

Valentina