 Tartaruga Caretta Caretta uccisa dall’elica di uno scafo mentre cercava di deporre le uova

02/06/2025 18:26:00

Una splendida tartaruga marina della specie Caretta caretta è stata trovata morta nei pressi di Porto Empedocle, colpita dall’elica di un’imbarcazione.

Secondo quanto riportato dall’associazione ambientalista Mareamico, l’esemplare si stava probabilmente avvicinando alla riva con l’intento di scavare il nido e deporre le uova, come accade in questo periodo dell’anno per la riproduzione della specie. Un gesto naturale e vitale, interrotto tragicamente da un incontro fatale con l’uomo.

Mareamico ha immediatamente allertato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo, che ha provveduto al recupero della carcassa dell’animale. Nei prossimi giorni sarà eseguita un’autopsia per verificare la presenza di eventuali uova, che confermerebbe il motivo dell’avvicinamento alla costa.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di maggiore consapevolezza e tutela del delicato ecosistema marino. Le Caretta caretta, specie protetta e in costante pericolo, trovano sempre più difficoltà a sopravvivere tra inquinamento, traffico nautico e perdita degli habitat di nidificazione.

Mareamico invita i diportisti a prestare maggiore attenzione durante la navigazione, soprattutto nei pressi delle aree costiere in questo periodo cruciale per la vita delle tartarughe marine. La convivenza tra uomo e natura è possibile solo con il rispetto e la responsabilità di ciascuno.