Sicurezza sul lavoro: il tribunale di Marsala annulla sanzione ad un dipendente del Comune di Mazara

Tentata rapina a Marsala: annullata la custodia cautelare in carcere per uno degli autori

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il tunisino Aymen Zbir, uno dei quattro presunti autori della tentata rapina commessa ai danni di una giovane coppia tunisina in piazza...