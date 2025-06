3 Giugno: si sveglia l'Etna, falliscono i negoziati, albero sui turisti a Venezia

03/06/2025 07:07:00

E' il 3 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri L’Etna si è svegliato: ha emesso tre colate laviche principali, ma il flusso piroclastico non ha superato la Valle del Leone, evitando gravi danni. Sulla vetta, una colonna di fumo alti chilometri. Una parte del cratere è crollata. Alcuni escursionisti, presi dal panico, sono fuggiti

• A Istanbul i negoziati tra russi e ucraini sono falliti dopo appena un’ora. Putin vuole una resa totale dell’Ucraina. Le delegazioni hanno trovato un accordo solo sullo scambio di prigionieri (mille contro mille) e sulla restituzione dei corpi dei caduti (6 mila contro 6 mila)

• Trump, dopo Elon Musk, ha silurato anche Jared Isaacman, il miliardario scelto mesi fa come nuovo capo della Nasa

• Keir Starmer, in visita nell’hangar scozzese della Bae Systems, il colosso degli armamenti, ha presentato il nuovo piano per la difesa della Gran Bretagna: aumento delle spese militari dal 2,3 al 3 per cento del Pil, rilancio del nucleare militare, reclutamento e mobilitazione della popolazione

• A Bologna una coppia di uomini aveva affittato una stanza del loro attico a un altro uomo, con problemi mentali. Pare litigassero spesso. Fino a che ieri quello li ha ammazzati a coltellate, ed ha poi tentato di scappare in America Latina





• In piazzale Roma, terminal auto di Venezia, un vecchio leccio si è spezzato ed è caduto sui turisti in coda. Dodici persone sono rimaste schiacciate e sono finite in ospedale. I vigili hanno dovuto allontanare i curiosi con i cellulari, che giravano filmati e si facevano i selfie

• Tengono banco i referendum dell’8-9 giugno. Giorgia Meloni ieri ha detto che lei andrà al seggio, ma non ritirerà le schede, per ostacolare così il raggiungimento del quorum. Maurizio Landini sta battendo lo Stivale in lungo e in largo per convincere la gente a votare cinque sì

• Il professore di 65 anni che aveva augurato la morte alla figlia della premier con un post su Facebook, ha tentato il suicidio ingerendo una combinazione di barbiturici e whisky. Gli hanno fatto una lavanda gastrica, è già tornato a casa

• Al ricevimento per il 2 giugno al Quirinale, Salvini si scambiava effusioni con la compagna Francesca Verdini, senza curarsi troppo dei tanti sopraccigli alzati

• Travaglio sul Fatto ha risposto a Fedez, che aveva definito «inutile» il suo libro su Berlusconi. «Inutile? Se non sai leggere, sì»

• I genitori di Chiara Poggi hanno negato che la figlia frequentasse il Santuario della Bozzola, oggi al centro della suggestiva pista suggerita dall’avvocato dell’indagato Andrea Sempio

• Dopo le parole di Leone XIV sul matrimonio «vero amore tra l’uomo e la donna» si moltiplicano gli intellettuali di varia specie che ammoniscono il Papa sui rischi del «tornare indietro»

• Il prezzo di vendita del grano duro, materia prima per la pasta, in Italia è fermo da dieci anni, mentre i costi continuano ad aumentare. Se le cose non cambiano, coltivare il grano smetterà di essere redditizio

• La società di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, sta per lanciare una vendita di azioni da 300 milioni di dollari a prezzi che valutano l’intera compagnia 113 miliardi di dollari

• All’aeroporto di Bombay è stato arrestato un uomo che aveva 47 serpenti velenosi e 5 tartarughe nel bagaglio

• Jonathan Anderson, già stilista della linea uomo, è stato nominato direttore creativo anche della linea donna di Dior. È la prima volta che nella maison una sola persona ricopre entrambi gli incarichi

• Maurizio Sarri torna ad allenare la Lazio. La Juve non riesce a trovare un ct. Nel frattempo, per il Torino, Urbano Cairo ha chiuso il contatto con Marco Baroni

• L’Udinese sarà ceduta dalla famiglia Pozzo a un fondo americano per 130 milioni di euro

• Al Roland Garros Jannik Sinner ha battuto il tennista russo Andrej Rublëv. Ai quarti di finale, oltre a lui, anche Lorenzo Musetti, Sara Errani e Jasmine Paolini

• È morto il regista Mirko Locatelli. Era rimasto tetraplegico da ragazzo dopo un incidente stradale. Diceva che non era difficile girare film da una sedia a rotelle. Aveva 51 anni, se ne è andato sabato dopo una breve malattia

• Sono morti anche il padre di Rihanna (70 anni), un lontano cugino piemontese di papa Francesco (87), il pugile giamaicano Mike McCallum (68) e gli storici Pierre Nora (93) e Giuseppe Parlato (73)

Titoli

Corriere della Sera: Meloni: al seggio/ per il referendum/ ma non voterò

la Repubblica: Meloni: vado ma non voto / è scontro sul referendum

La Stampa: Putin chiude la porta alla pace

Il Sole 24 Ore: Concordato, promossi e bocciati

Avvenire: Non c’è tregua

Il Messaggero: Referendum, Meloni: non voto

Il Giornale: Referendum, la premier manda in tilt la sinistra

Qn: Meloni, niente referendum / «Al seggio ma non voto»

Il Fatto: Londra: guerra a Mosca / (a distanza di 2500 km)

Leggo: Il futuro negato ai bambini

Libero: Tenta il suicidio / e accusa la destra

La Verità: Se dà fastidio alla sinistra / non votare diventa un reato

Il Mattino: È il Napoli la vera forza del calcio italiano

il Quotidiano del Sud: Italia-Francia, via al disgelo

il manifesto: Di male in seggio

Domani: Ucraina e Russia, accordo lontano / In Usa attacco al sit-in pro Israele