4 Giugno: altra beffa dell'Ucraina, incontro Meloni - Macron, nuovi dazi

04/06/2025 07:06:00

E' il 4 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Dopo l’operazione ragnatela contro le basi aeree russe, l’Ucraina ha sferrato un nuovo attacco-beffa al nemico: i piloni del ponte di Kerč’ sono stati colpiti con esplosivi sottomarini. Nel frattempo, una missione diplomatica è partita da Kiev per gli Washington

• Giorgia Meloni ha ricevuto Emmanuel Macron a palazzo Chigi. Francia e Italia devono lavorare assieme. C’è il rischio che davvero Trump decida di mollare l’Ucraina e l’Europa al loro destino

• Alla mezzanotte statunitense (le 6 italiane) sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50 per cento sulle importazioni negli Usa di alluminio e acciaio dal resto del mondo

• Oggi a Gaza i centri che distribuiscono cibo e aiuti della Gaza Humanitarian Foundation sono chiusi

• La Camera di commercio di Varese donerà 2 mila euro all’anno per tre anni a chi si trasferisce a lavorare nella provincia

• Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter e di accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal: un biennale da poco più di 25 milioni di euro a stagione

• Beppe Grillo è pronto a riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle. Ha dato mandato agli avvocati di fare la guerra a Conte

• Caltagirone e gli eredi di Del Vecchio vogliono bloccare la scalata di Nagle di Mediobanca a Banca Generali, e chiedono alla Consob di far slittare l’operazione

• All’assemblea dei vescovi il cardinale Zuppi ha criticato le nuove regole sull’8xmille, che lascerebbe la Chiesa con meno entrate. «Non ci interessano i soldi, ci interessano i poveri»

• La polizia portoghese ha iniziato a cercare a Lagos, nel sud del Portogallo, il corpo di Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio del 2007

• A Pescara Riccardo Zappone, 30 anni, è stato stroncato da un infarto. Era stato fermato con una scarica di taser e portato in questura

• Nei Paesi Bassi il leader di estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito dalla coalizione di governo, facendo così cadere l’esecutivo

• In Corea del Sud è stato eletto presidente il liberale Lee Jae-myung, che nel suo discorso di insediamento ha promesso la ripresa del dialogo con la Corea del Nord

• La Freedom Flotilla Coalition ha pubblicato sui social una foto Greta Thunberg a bordo della Madleen, la nave in viaggio verso Gaza

• Papa Leone XIV ha detto che i giovani che vanno a convivere avrebbero bisogno di esempi che mostrino loro «la bellezza e la grandezza della vocazione all’amore che Dio dona agli sposi»

• La principessa Mako del Giappone è diventata mamma. Non è stato rivelato il sesso né la data di nascita esatta del bebé

• TikTok ha tolto la possibilità di cercare l’hashtag #SkinnyTok, con cui venivano classificati i video sulla magrezza estrema e l’anoressia

• Oggi in Francia Pornhub, YouPorn e RedTube scioperano contro la legge per la verifica dell’età degli utenti. Chi accederà ai siti troverà un avviso con un’immagine del quadro La libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix

• Florian Willet, 47 anni, fondatore di un’associazione che voleva aiutare la gente a morire con la capsula dei suicidi, si è lui stesso suicidato

• Il 2 giugno centinaia di ragazzi di origini magrebine e africane si sono ritrovati a Peschiera del Garda. Come l’anno scorso, ma quest’anno ad aspettarli c’era un centinaio di esponenti dell’estrema destra. C’è mancato poco che si scontrassero

• La Corte d’appello di Roma ha confermato i 20 anni a Walter Biot, l’ex capitano di fregata accusato di aver ceduto documenti riservati a un agente russo in cambio di 5 mila euro

• Stefano Addeo, il professore che augurava la morte alla figlia della Meloni, è stato sospeso dall’insegnamento

• Una ricercatrice di 54 anni del Politecnico di Milano ha perso tre dita dopo che un’ampolla le è esplosa in mano

• Nel fine settimana si è aperta la stagione sciistica estiva sul ghiacciaio dello Stelvio

• Andrea Bajani con il romanzo L’anniversario (Feltrinelli) ha vinto il Premio Strega Giovani 2025

• Al Roland Garros nel singolare maschile Musetti ha battuto Tiafoe (ora affronterà Alcaraz in semifinale), Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto nel doppio femminile

• Federica Brignone, che ha subito la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato due mesi fa, sta bene e non sarà operata di nuovo

Titoli

Corriere della Sera: Meloni e Macron: avanti insieme

la Repubblica: «Uniti su difesa europea»

La Stampa: Usa e Kiev, patto Meloni - Macron

Il Sole 24 Ore: Concordato con tetto alle richieste

Avvenire: Morti per il pane

Il Messaggero: Italia-Francia, disgelo e intese

Il Giornale: Grillo torna e fa causa / Cinque stelle nel caos

Qn: Dsgelo Meloni – Macron / Prove d’intesa per la Ue

Il Fatto: Meloni vuole fare il caccia / con Mbs: no di Uk e Tokyo

Leggo: Centri estivi, stangata per le famiglie

Libero: Greta turista per Gaza

La Verità: Ecco gli unici «lavoratori» / a cui serve il referendum

Il Mattino: Il Napoli re del calcio, dieci anni da record

il Quotidiano del Sud: Patto Meloni - Macron

il manifesto: E la guerra va

Domani: Gaza, il cibo è una trappola mortale / Israele fa un’altra strage di civili