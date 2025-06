Genocidio in Palestina, Adorno (M5S): “La Sicilia interrompa ogni relazione con Israele”

Orientamento al lavoro per i giovani Volontari del Servizio Civile Nazionale in servizio presso l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti

A inizio aprile, M42, società specializzata nella consulenza HR per le PMI, in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha organizzato per il quarto anno un percorso di orientamento al lavoro dedicato ai giovani...