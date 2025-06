Antonini paga quasi un milione e il Trapani deposita la domanda per l'iscrizione in serie C

06/06/2025 21:36:00

Quasi un milione di euro spesi in pochi giorni per regolarizzare tutte le pendenze e, così, il Trapani ha depositato tutta la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di serie C.

La società granata ha fatto arrivare in Federazione, alla Lega Pro e alla Covisoc, infatti, tutte le pratiche necessarie per ricevere l'ok all'iscrizione e tutta la procedura è stata completata attraverso l'impegno personale del presidente Valerio Antonini.

A sottolinearlo è proprio la società trapanese che precisa come abbia provveduto al pagamento integrale di tutti gli stipendi, degli F24, delle imposte, e di ogni altra pendenza economica relativa alla stagione appena conclusa, comprese le sanzioni derivanti dalla vicenda dei crediti d'imposta per cui la squadra è stata penalizzata di otto punti, da scontare nella prossima stagione.

"Un danno ingente, economico e morale, che non ha però scalfito la determinazione del presidente Valerio Antonini - precisano dalla società granata -, il quale ha deciso di affrontare personalmente ogni onere: quasi un milione di euro sborsati in pochi giorni per sanare ogni posizione e garantire alla città, ai tifosi e ai colori granata un futuro limpido, solido e ricco di prospettive".