Altri aggiornamenti sull'omicidio suicidio di Castelvetrano. Video

06/06/2025 16:17:00

Un femminicidio seguito da suicidio ha sconvolto nella tarda mattinata di oggi, 6 giugno, la città di Castelvetrano. I protagonisti della tragedia sono Francesco Campagna, 55 anni, infermiere in servizio all’ospedale Villa Sofia di Palermo, e Mary Bonanno, 49 anni, insegnante Asacom presso l’istituto “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della compagnia locale e dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala, che coordina le indagini ed è intervenuto sul posto, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un oggetto contundente – verosimilmente una chiave inglese rinvenuta accanto al corpo – e successivamente si sarebbe lanciato dal tetto dell’abitazione nel cortile interno.

L’omicidio è avvenuto nella palazzina dove la coppia viveva, in via IV Aprile, nel cuore del centro urbano. Mary Bonanno è stata trovata riversa nell’androne, priva di vita, con gravi ferite alla testa. Poco dopo, è stato rinvenuto anche il corpo di Campagna, nel cortile dello stabile.

Dalle informazioni finora emerse, al momento della tragedia la coppia si trovava da sola in casa. Una delle tre figlie, che vive ancora con i genitori, non era presente in quel momento. Al piano superiore dello stesso edificio vive anche una zia dell’uomo, che in questi giorni si trova a Marsala dalla figlia. L’episodio si sarebbe quindi consumato in totale assenza di testimoni.

Non risultano, al momento, denunce o querele per episodi di violenza domestica né segnalazioni per dissidi in famiglia. Proprio questo rende ancora più inquietante e drammatica la vicenda, che si è consumata senza alcun apparente segnale premonitore.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, anche gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. I rilievi tecnici sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini si concentrano anche su eventuali elementi pregressi che possano aver portato all’estremo gesto.

Si attende ora l’esito dell’autopsia e delle indagini della Procura per ricostruire pienamente cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita di Mary Bonanno e Francesco Campagna. Nel frattempo, la comunità di Castelvetrano è sconvolta da una vicenda che riapre la ferita profonda del femminicidio e del dolore silenzioso che troppo spesso lo accompagna.