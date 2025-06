Auto danneggiate in centro a Marsala: "Da settimane si divertono a rompere i finestrini"

06/06/2025 13:26:00

Auto danneggiate in centro a Marsala e residenti esasperati. È il quadro che emerge dalla segnalazione inviata alla redazione di Tp24 da Marina, cittadina che questa mattina ha ritrovato la propria vettura con un finestrino rotto.

«Stamattina lungo lo slargo del Bastione, la mia auto l’ho ritrovata in queste condizioni – scrive Marina –. Da settimane il quartiere è in balia di individui che si divertono a rompere i finestrini delle auto, nella speranza di trovare non so cosa».

La lettrice racconta di un clima di insicurezza crescente nella zona, dove il ripetersi di questi atti vandalici sta alimentando frustrazione e rassegnazione tra i residenti. «Denunciare a chi di dovere lo trovo inutile – prosegue – non ci sono telecamere e comunque non si concluderebbe granché. Magari avvisate voi la cittadinanza di stare attenti...».

Il problema riguarda in particolare chi, come Marina, non dispone di un garage o di un parcheggio privato. «Purtroppo molti in zona, come me, non hanno posti auto e girano per il quartiere alla ricerca del posto...».

Un disagio quotidiano che si somma al rischio concreto di ritrovarsi, come accaduto alla lettrice, con danni materiali da sostenere e nessun colpevole da chiamare in causa. «Per disperazione ho fatto un post sul mio profilo Facebook dove ho augurato le peggio cose... mi rimane solo questo sfogo. Al resto dovrò pensare da sola...».

La segnalazione di Marina è purtroppo solo l’ultima di una serie che ci arriva da diversi cittadini. Servono maggiori controlli, servono telecamere e serve, soprattutto, che questi episodi non vengano considerati inevitabili.

