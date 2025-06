Castelvetrano: Francesco Campagna ha ucciso la moglie, Mery Bonanno e si è tolto la vita

06/06/2025 15:01:00

Un'altra tragedia scuote la provincia di Trapani. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6 giugno, a Castelvetrano, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. I fatti si sono consumati in via IV Aprile, nella zona popolarmente conosciuta come "l'Orto".

A perdere la vita sono stati Francesco Campagna, 55 anni, infermiere in servizio presso l’ospedale "Cervello" di Palermo, e Mery Bonanno, 49 anni, palermitana, operatrice Asacom (Assistenza all’autonomia e comunicazione per alunni con disabilità).

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la moglie alla testa con un oggetto contundente – verosimilmente una chiave inglese, rinvenuta accanto al corpo della donna, trovato riverso nell’androne dell’abitazione. Poi si sarebbe lanciato dal tetto della stessa casa, finendo nel cortile interno, dove è stato ritrovato senza vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Le indagini, coordinate dalla Procura di Marsala, sono ancora in corso. Il Sostituto Procuratore si è recato personalmente sul luogo della tragedia per coordinare i rilievi tecnici e disporre gli accertamenti necessari alla ricostruzione dell’esatta dinamica.

Al momento, non risultano denunce o querele precedenti da parte della coppia, né segnalazioni che potessero far presagire una situazione di pericolo o tensione familiare.

La procura sta valutando le ipotesi di reato e ha disposto l’autopsia sui corpi. Saranno ascoltati parenti, vicini e colleghi per cercare di comprendere se e quali segnali potessero anticipare una simile tragedia.

Un altro femminicidio.

Con la morte di Mery Bonanno si aggiunge un altro nome alla lunga lista di donne uccise in ambito familiare o relazionale. Una dinamica che, ancora una volta, richiama l’urgenza di strumenti di prevenzione efficaci e reti di ascolto più capillari.