Castelvetrano, l' omicidio-suicidio in via IV Aprile: parlano gli investigatori 

06/06/2025 17:11:00

Tragedia familiare questa mattina a Castelvetrano, dove un uomo di 55 anni, Francesco Campagna, avrebbe ucciso la moglie Mary Bonanno, 49 anni, per poi togliersi la vita. È accaduto in via IV Aprile, a pochi passi dal centro cittadino.

I Carabinieri sono intervenuti nell’abitazione entrando dal garage, trovato aperto. La scena che si sono trovati davanti è stata drammatica: la donna giaceva priva di vita nell’androne dell’edificio, con ferite alla testa, mentre il corpo dell’uomo è stato ritrovato nel cortile interno, dopo un volo dal tetto. Secondo la prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto con un oggetto contundente, probabilmente una chiave inglese.

A scoprire quanto accaduto è stata una delle tre figlie della coppia, ancora residente nella casa. In quel momento, però, nessun altro si trovava all’interno dell’abitazione. La donna lavorava come operatrice ASACOM in una scuola di Palermo, l’uomo era infermiere nell’area delle emergenze chirurgiche.

Non risultano denunce né segnalazioni di dissidi pregressi. Tuttavia, alcuni familiari hanno riferito che Campagna si era allontanato dalla casa negli ultimi giorni, dopo una lite. Non è chiaro se si trattasse di una separazione temporanea o di una frattura più profonda.

Commozione e incredulità tra colleghi, amici e conoscenti. «Una persona buona, disponibile, sempre vicina agli alunni più fragili» – così viene ricordata Mary Bonanno dalla dirigente scolastica dell’Istituto “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano, Vania Stallone.

Sconvolti anche i colleghi dei figli della coppia e i residenti del quartiere. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato i rilievi tecnici e messo in sicurezza l’area.

Qui l’intervista video a Giovanni Mantovani, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, che fa il punto sulle indagini in corso.