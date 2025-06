 Mazara: Domenica 8 giugno si vota per il Consigliere comunale straniero aggiunto e la Consulta dei Migranti

06/06/2025 13:00:00

Mazara del Vallo si prepara a un importante appuntamento democratico. Domenica 8 giugno 2025, le comunità straniere residenti in città saranno chiamate a eleggere un Consigliere comunale straniero aggiunto e i quattro rappresentanti stranieri della Consulta dei Migranti. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9:00 alle 20:00 presso la Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti.

Elezione del Consigliere comunale straniero aggiunto: due candidati tunisini

Per la carica di consigliere comunale straniero aggiunto sono in corsa due candidati di origine tunisina: Chouchane Nourhene, mediatrice culturale alla sua prima candidatura; Soualmia Mohamed Alì, docente ed ex consigliere straniero aggiunto (2014-2019)

Sono chiamati al voto 2.168 cittadini extracomunitari residenti a Mazara del Vallo da almeno due anni: 917 donne e 1.251 uomini. Questa figura, prevista dallo Statuto comunale, partecipa ai lavori del Consiglio ma senza diritto di voto.

Dopo l’assenza di elezioni nel 2019 e nel 2023 per mancanza di candidature valide, quest’anno il Comune ha semplificato le procedure:

il numero minimo di firme per la candidatura è stato ridotto da 75 a 50; l’autenticazione delle firme è stata adeguata alla normativa elettorale dei consiglieri comunali; il certificato elettorale può essere consegnato direttamente al seggio.

Consulta dei Migranti: 4 candidati per 4 posti disponibili

Parallelamente si voterà anche per eleggere i 4 rappresentanti stranieri della Consulta dei Migranti. I candidati, uno per ciascun posto disponibile, sono: El Mrhieh Mohamed (Marocco); Hannachi Abdelkarim (Tunisia); Ndao Gormack (Senegal) e Antonia Corona (Venezuela).

Le candidature rispettano i criteri previsti dal nuovo regolamento: devono appartenere ad almeno tre nazionalità diverse e includere almeno un rappresentante del sesso minoritario tra uomini e donne. Possono votare e candidarsi tutti i cittadini stranieri residenti a Mazara, anche con doppia cittadinanza, purché maggiorenni e in regola con il permesso di soggiorno.

Composizione e ruolo della Consulta dei Migranti

La Consulta dei Migranti sarà composta da: il Sindaco o un Assessore delegato; il Consigliere straniero aggiunto eletto; i quattro rappresentanti stranieri eletti; il Presidente della Commissione Consiliare Affari Sociali o un delegato; un docente di scuole mazaresi con presenza significativa di studenti stranieri; un rappresentante di enti o associazioni attivi nell'accoglienza.

Mazara: città simbolo di integrazione multiculturale

«Mazara del Vallo – sottolinea l’Assessore alla Partecipazione Gianfranco Casale – conferma e rafforza la sua vocazione di Città multiculturale coinvolgendo nella partecipazione democratica la variegata comunità straniera.»