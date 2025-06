Trasporto pubblico a Marsala: dal 10 giugno le tessere gratuite per persone anziane e disabili

06/06/2025 12:08:00

A partire dal 10 giugno, il Comune di Marsala attiverà il servizio di rilascio delle tessere gratuite per il trasporto pubblico locale rivolto a cittadini anziani e persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti.

I residenti con disabilità potranno accedere al beneficio se in possesso di una percentuale di invalidità civile superiore al 67%, riconosciuta secondo la normativa vigente.

Per quanto riguarda gli anziani, possono fare richiesta gli uomini con più di 60 anni e le donne con più di 55 anni, residenti a Marsala e con reddito nei limiti indicati nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune, dove sono anche scaricabili i moduli necessari.

Le richieste possono essere presentate presso l’Autoparco Comunale (contrada Ponte Fiumarella) il mercoledì e il venerdì, dalle 8.30 alle 11.30. È inoltre attivo uno sportello del Servizio Municipale Autotrasporti presso il Palazzo Comunale di via Garibaldi, il martedì dalle 9.00 alle 11.00, per la consegna della documentazione. Le tessere potranno essere ritirate ogni giovedì, sempre in via Garibaldi, nella stessa fascia oraria.

Per informazioni dettagliate e modulistica cliccate qui.