L'incidente sull'A29, la vittima un uomo di 50 anni

06/06/2025 12:57:00

E' un uomo di 50 anni, palermitano, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A29 Palermo–Mazara del Vallo. Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo lo svincolo per Calatafimi-Segesta, in direzione Trapani.

Due autocarri sono rimasti coinvolti in un tamponamento intorno alle 7:30. Secondo una prima ricostruzione, il camion su cui viaggiava la vittima – che trasportava pedane in legno – avrebbe tamponato il mezzo che lo precedeva, per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato devastante: la cabina di guida si è letteralmente distrutta, e per il passeggero non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo.

Ferito il conducente del camion tamponante, anche lui palermitano, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, il personale dell’Anas e gli agenti della polizia stradale, guidati dal comandante della Polstrada di Trapani, Maria Adelaide Tedesco, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il traffico lungo il tratto interessato ha subito pesanti rallentamenti, necessari per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.