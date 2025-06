Paura sulla statale 624 Palermo-Sciacca per un furgone in fiamme 

06/06/2025 20:12:00

Paura nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 624 Palermo-Sciacca, all’altezza di Altofonte, dove un furgone Fiat Scudo ha improvvisamente preso fuoco mentre viaggiava in direzione Sciacca. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme in pochi istanti, seminando il panico tra gli automobilisti in transito su uno degli assi stradali più trafficati e pericolosi della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito, probabilmente favorito dalle temperature torride. Fortunatamente, il conducente è riuscito ad accostare, uscire rapidamente dal veicolo e mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero completamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e il personale dell’Anas, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area.

La Palermo-Sciacca è tristemente nota per la sua pericolosità: nel corso degli anni si sono verificati numerosi incidenti, anche mortali.