 L’ANPI Castelvetrano-Campobello aderisce al flashmob per la Pace 

06/06/2025 22:00:00

La Sezione Intercomunale ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Castelvetrano-Campobello di Mazara annuncia con ferma convinzione la propria adesione al flashmob per la Pace che si terrà, domani, sabato 7 giugno, nel Sistema delle Piazze di Castelvetrano. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Palmosa Kore e dalla sua presidente Bia Cusumano, nasce come risposta alla tragica escalation di violenze che sta insanguinando la Striscia di Gaza.

Nel comunicato diramato dalla sezione ANPI, viene espressa una dura condanna nei confronti delle azioni del governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu, accusato di portare avanti una "pulizia etnica" nei confronti della popolazione palestinese, con modalità definite "ciniche, efferate e feroci". Una denuncia senza mezzi termini che si unisce alla richiesta di porre fine a ogni forma di violenza e alla guerra in ogni sua espressione.

Non manca, però, una nota polemica nei confronti dell’Amministrazione comunale di Castelvetrano, accusata di non aver raccolto l’appello lanciato da ANPI già lo scorso 15 aprile. In quella data, infatti, l’associazione aveva scritto al sindaco Giovanni Lentini e all’assessora alla Pace Monia Rubbino, sollecitando un’azione istituzionale forte, capace di coinvolgere la società civile, le scuole e il mondo democratico in una mobilitazione corale per la pace.

«Non basta aderire – si legge nella nota – l’Amministrazione deve essere promotrice di iniziative per la Pace».

L’ANPI sottolinea come non abbia la presunzione di “cambiare il mondo”, ma ritiene che anche da un piccolo paese del profondo sud possa alzarsi un grido forte e chiaro: “No a tutte le guerre”. Da qui l’auspicio che l’iniziativa del 7 giugno rappresenti solo l’inizio di un percorso più ampio, capace di coinvolgere l’intera provincia e non solo il territorio del Belice.

In linea con i principi della Costituzione italiana – che all’articolo 11 afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” – l’ANPI continuerà a promuovere la cultura della Pace.

A conferma dell’impegno concreto, l’associazione fa sapere che nei prossimi giorni invierà ai sindaci e ai presidenti dei consigli comunali di Castelvetrano e Campobello di Mazara una bozza di Ordine del Giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina, da sottoporre all’approvazione dei rispettivi consigli.

Un gesto simbolico ma significativo, che ribadisce la volontà dell’ANPI di mantenere viva la memoria dei valori antifascisti e costituzionali, portando avanti una battaglia di civiltà per un mondo libero da guerre, oppressioni e ingiustizie.