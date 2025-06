Danilo Palazzolo (Asp Trapani): "Superato il problema referti, stiamo lavorando a nuove assunzioni"

07/06/2025 06:00:00

L’ASP di Trapani dal mese di marzo è sotto la guida di Danilo Palazzolo, direttore amministrativo, facente funzione di Direttore generale. Lo scandalo dei referti istologici è stato così grande da invadere ogni angolo dell’Azienda, che sta cercando di rimettersi in piedi riallacciando la fiducia con i cittadini. Il compito è arduo ma ci sono tutte le condizioni per riuscirci. Ed è un lavoro a piccoli passi quello messo in campo da Palazzolo, che ha annunciato intanto l’arrivo di un nuovo primario per l’Unità di Anatomia Patologica di Trapani, un reparto che lavora in questo momento con pochi medici, una difficoltà che riguarda non solo i concorsi deserti ma pure la diminuzione degli specialistici e la scelta poi della sanità convenzionata o privata.

Nessun referto in arretrato

Il reparto funziona a pieno regime, i tempi della refertazione vengono rispettati e non ci sono campioni in frigo da mesi. Questo grazie anche alle convenzioni sia pubbliche che private, che sono state avviate già con l’ex DG Ferdinando Croce.

Carenza di medici

Sono 191 i posti banditi a concorso, poi ci sono i conferimenti di incarico ma resta il nodo Pronto Soccorso con pochi medici e attese lunghe. E’ pure vero che è saltato il filtro con la medicina di base e che in ospedale arriva anche la semplice febbre. Problema, ha sottolineato Palazzolo, che verrà superato con l’apertura delle Case della comunità, lì l’assistenza verrà garantita tutte e 24 le ore, decongestionando il Pronto soccorso.

Pediatria di Mazara

C’è una sofferenza, ha ammesso Palazzolo, a cui presto si dovrebbe dare una risposta nell’interesse della collettività. Tuttavia è stato garantito il reparto di ginecologia e ostetricia, con presenza di un neonatologo.