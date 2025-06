La Regione premia i comuni virtuosi, il plauso del presidente del Libero Consorzio di Trapani

08/06/2025 00:00:00

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha espresso grande soddisfazione per il recente provvedimento adottato dalla Regione Siciliana, che assegna quasi due milioni di euro ai Comuni distintisi nel corso del 2024 per l’attuazione di politiche virtuose.

«Un segnale forte e concreto – ha dichiarato Quinci – che premia l’impegno quotidiano delle amministrazioni locali e conferma la validità dei percorsi costruiti con visione e responsabilità.»

Nella nota ufficiale, il Presidente sottolinea con orgoglio come diversi Comuni della provincia di Trapani siano rientrati tra i beneficiari di questi contributi regionali. In particolare, ha citato San Vito Lo Capo, insignito sia della Bandiera Verde, simbolo dell’attenzione ai diritti dell’infanzia, sia della Bandiera Lilla, riconoscimento per le buone pratiche di inclusività nei confronti delle persone con disabilità.

Mazara del Vallo, Marsala e Campobello di Mazara sono stati menzionati come esempi positivi per l’accoglienza familiare e la qualità dei servizi offerti, mentre Castelvetrano è stata premiata per le politiche di riduzione dell’uso della plastica, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

«Questi riconoscimenti – ha aggiunto Quinci – dimostrano che il territorio trapanese non è solo ricco di bellezze naturali e culturali, ma è anche capace di esprimere un’amministrazione locale attenta, moderna e orientata al bene comune.»

Il Presidente ha infine ribadito l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani nel rafforzare il proprio ruolo di coordinamento e supporto verso i Comuni del territorio, con l’obiettivo di promuovere l’adozione di buone pratiche replicabili e favorire uno sviluppo sostenibile e turistico dell’intera provincia.