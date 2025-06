Trapani: gabbiano ferito e bloccato su un balcone, salvato da cittadini e da volontario Oipa

08/06/2025 17:50:00

A Trapani un gabbiano rimasto incastrato con un’ala spezzata, sul balcone di una casa abbandonata al secondo piano, è stato tratto in salvo grazie alla prontezza e al coraggio di alcuni cittadini e volontari dell'Oipa.

La segnalazione è arrivata quasi subito: passanti e residenti della zona hanno notato il povero animale agonizzante e, nel giro di pochi minuti, sono arrivate decine di chiamate di aiuto.

Purtroppo, i vigili del fuoco erano impegnati in altre emergenze e non potevano intervenire immediatamente. A quel punto, Claudio Luppino, volontario noto per il suo impegno nella tutela degli animali, si è attivato personalmente. Insieme ad alcuni cittadini presenti, ha tentato il difficile recupero del volatile dal balcone del primo piano, riuscendo nell’impresa nonostante le evidenti difficoltà.

Una volta liberato, il gabbiano è stato trasportato da Claudio presso il Centro Operativo Provinciale della Forestale di Trapani, dove è stato preso in carico in attesa del trasferimento a un Centro di Recupero per la Fauna Selvatica, dove riceverà tutte le cure necessarie.