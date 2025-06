Buongiorno24 del 9 Giugno 2025

09/06/2025 09:15:00

Nella scaletta di Buongiorno24 di oggi, lunedì 9 giugno 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Tragedia a Castelvetrano, uccide la moglie e si suicida

Un altro dramma familiare sconvolge il Trapanese: Francesco Campagna ha ucciso la moglie, Mery Bonanno, e poi si è tolto la vita. Indagini in corso per capire cosa abbia scatenato la follia omicida.

Maxi sequestro di droga a Trapani: 6 chili di cocaina e 20 di hashish

Colpo grosso della Polizia Stradale e della Squadra Mobile. Fermato un giovane che trasportava l’ingente quantitativo di droga nascosto nella sua auto. È il più grande sequestro di cocaina effettuato a Trapani negli ultimi quindici anni.

Mazara, nuovo incidente gravissimo: ferito un ragazzo di 19 anni

Dopo la tragedia che è costata la vita a Ilenia Ferro, Mazara del Vallo vive ore di angoscia per un altro giovane: un 19enne è ricoverato in condizioni gravissime dopo una rovinosa caduta in scooter avvenuta davanti agli occhi della madre.

Marsala piange Sebio De Bartoli, vignaiolo simbolo del territorio

È morto a soli 47 anni Sebastiano "Sebio" De Bartoli, figura amatissima nel mondo del vino siciliano. Insieme alla famiglia aveva portato avanti con passione la tradizione del Marsala, tra Marsala e Pantelleria.

