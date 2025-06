Sport e polemiche a Trapani: weekend di successi, ma è scontro Biasizzo–Antonini  

09/06/2025 06:00:00

In un clima di entusiasmo e grande partecipazione, Trapani ha ospitato un fine settimana di sport di altissimo livello. Da un lato le EBT Finals 2025 di beach handball, tappa conclusiva del circuito europeo su sabbia con 28 squadre internazionali, dall’altro il Campionato italiano di pattinaggio corsa su pista, che ha incoronato i nuovi campioni nazionali Allievi, Junior e Senior. Due eventi riusciti, con il pubblico che ha riempito spalti e piazze, ma che non sono bastati a tenere lontane le polemiche.

Ad accenderle è stato un episodio avvenuto nei primi giorni del torneo di beach handball, quando Norbert Biasizzo, presidente della società organizzatrice AC Beach Life Style, ha allontanato un cameraman dell’emittente locale Telesud, giudicandolo non accreditato. Le motivazioni sono arrivate dallo stesso Biasizzo: “Non erano autorizzati. Telesud non si è mai interessata allo sport sul territorio, non capisco perché venire proprio oggi. Ci sono regole e vanno rispettate”. L’imprenditore ha aggiunto di non riconoscere la testata come realmente impegnata nel seguire il beach handball e di non aver ricevuto alcuna comunicazione o richiesta da parte loro.

La risposta di Valerio Antonini, patron del Trapani Calcio e Trapani Shark e proprietario dell’emittente, è arrivata con un lungo post su X. L’ha definita una “scena da spiaggiato improvvisato”, accusando Biasizzo di comportamento offensivo e di aver ostacolato il diritto all’informazione. “Già dovresti ringraziare Dio che Telesud si occupa di uno sport che fa gli ascolti del campionato di bocce. Hai bloccato i cameraman, insultandoli. Ma eri tu stesso, fino a un anno fa, socio di Telesud. E oggi pubblichi foto col sorriso insieme a chi ti ha sempre descritto in altro modo”. Antonini ha poi annunciato che la sua emittente dedicherà un’inchiesta ad altri aspetti legati alla gestione dello sport locale.

Nel mezzo della querelle è intervenuto anche il sindaco Giacomo Tranchida, che alla chiusura del campionato di pattinaggio ha voluto sottolineare il valore degli sport cosiddetti “minori”, replicando indirettamente a chi ne ridimensiona l’importanza:

“È un successo, lo è. Mi spiace che in questa città qualcuno, che peraltro si definisce uomo di sport, parli di sport minori in toni maschilisti, proprio mentre stiamo premiando delle donne. Trapani ha consegnato medaglie d’oro a ragazze, in nome dello sport. Il pattinodromo dedicato a Dina Naso e Leo Tortorici è tra i più importanti d’Italia. È stato anche un test per future sfide mondiali, come lo skate park”.

Un richiamo chiaro all’episodio e al contesto in cui è avvenuto. Tranchida ha rivendicato una visione ampia dello sport, sganciata dai soli riflettori del calcio e del basket:

“Capisco che non ci stanno tanti tifosi, ma le nuove generazioni scelgono anche altri sport. Dobbiamo svegliare una cultura sportiva che non si chiuda solo nel pallone. E grazie a imprenditori come Biasizzo e a dirigenti come Ingardia dell’Handball Erice, Trapani sta accogliendo delegazioni europee e dimostrando di essere pronta”.

Nel frattempo, le finali di beach handball hanno registrato il tutto esaurito. E al pattinodromo, tra le gare tricolori, sono arrivati i titoli italiani per Vincenzo Maiorca e Asja Varani, protagonisti nelle gare cronometrate senior. Lo sport ha vinto sul campo, anche se, come spesso accade, fuori dal rettangolo di gioco resta ancora molto da discutere.